Τραγωδία στη Σαλαμίνα: 2 νεκροί από τη φωτιά σε Περιστέρια και Σελήνια – Κάηκαν σπίτια, 240 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης

Τραγωδία στην Σαλαμίνα η οποία δίνει μάχη με ένα διπλό πύρινο μέτωπο, καθώς εντοπίστηκαν 2 σοροί, στην περιοχή από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στην φωτιά στα Περιστέρια, εντοπίστηκαν δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επί της οδού Ανδρομάχης όπου πλησίον της ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Σε χρονικό διάστημα 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων 112.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή των Περιστερίων, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, προκειμένου να συλλεχθεί και να αξιολογηθεί τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό του εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
Προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο έναρξης της φωτιάς, καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά σε διαφορετικό σημείο.
Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 240 άτομα από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι πολίτες έχουν μεταφερθεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή. Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται ακόμη ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.
«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.
Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.
Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.
Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.
Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.
Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 90 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.
Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 14:45, ενώ περίπου στις 15:00 ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σελήνια.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 48 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έξι αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.
Για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Σατερλί έχουν κινητοποιηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο πλοία και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σκάφη του Λιμενικού.
Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα 'Αμεσης Επέμβασης.
Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών. Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με την περιοχή.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων και πολιτών από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 7 σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.
Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή περισσότερα από 90 άτομα, τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια σε τρία φέρι μποτ.
Στη Σαλαμίνα επιχειρούν 6 ασθενοφόρα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.
Σύνολο έχουν διακομιστεί στο ΚΥ Σαλαμίνας 9 πολίτες με εγκαύματα.
Τραγική εξέλιξη στην πυρκαγιά που μαίνεται στη Σαλαμίνα, καθώς δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην περιοχή Περιστέρια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανδρόγυνο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της φωτιάς στις 14:43.
Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.Αυτή τη στιγμή στιγμή η φωτιά καίει πεύκα, ενώ έχει προκαλέσει και ζημιές σε κατοικίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού ανδρομαχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.
Πραγματοποιούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:
- Λ. Περιστερίων, από το ύψος της οδού Αισώπου στην περιοχή Κολώνες, ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια.
- Λ. Περιστερίων, από το ύψος της οδού Πυλέως στην περιοχή Περιστέρια, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες.
- Επί της οδού Αγίας Ζώνης, από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.
Όπως είπε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος στην ΕΡΤ, «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, έχουν καεί σπίτια», και τόνισε ότι το κύριο μέλημα είναι τα πλωτά μέσα για την εκκένωση στην περιοχή Περιστέρια.
Το πιο δύσκολο από τα δύο μέτωπα όπως τόνισε είναι εκείνο στα Περιστέρια.
Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:55 εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:05, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αιάντειο.
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
Σε επιφυλακή βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σπεύδουν στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σατερλί συνολικά πέντε πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τέσσερις λάντζες, μία φορτηγίδα, καθώς και ιδιωτικά μέσα.
Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή των Περιστεριών βρίσκεται και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.
Το ΕΚΑΒ τέθηκε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα στη Σαλαμίνα.
Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας και μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Σαλαμίνα