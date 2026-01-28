Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι χωρίς περιοριστικούς όρους

Ελεύθεροι αφέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/01/2026) οι τρεις κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη στη βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τρεις κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα κατέθετα 4 ώρες και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, που βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας θα έχει τη πλήρη δικογραφία στα χέρια του, τότε πάρει τις επόμενες αποφάσεις.

Στο βίντεο η έξοδος των οχημάτων που μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα», λεπτά αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια Τρικάλων.