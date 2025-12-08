Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών και κατασπάραξε τον Λίο», λέει η μητέρα του 2χρονου

Συγκλονίζει η τραγωδία στη Ζάκυνθο όπου ένα πίτμπουλ, κατασπάραξε ένα 2χρονο αγόρι, που διέφυγε της προσοχής των γονιών του για λίγα μόλις δευτερόλεπτα όπως λένε.

Η μητέρα του 2χρονου παιδιού που κατασπαράχθηκε από πίτμπουλ στη Ζάκυνθο μίλησε για το πώς «το πιο γλυκό παιδί που μπορεί κανείς να φανταστεί» σκοτώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν πήγε να χαϊδέψει το σκυλί στον κήπο.

Ο 2χρονος Λέον Ντούλια τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο σκύλος που είχε βρει αδέσποτος και σε κακή κατάσταση η οικογένειά του και τον φιλοξενούσε, του επιτέθηκε ξαφνικά, μετά την επιστροφή από ψώνια με τη μητέρα του και τον πατέρα του, Λούκας, αναφέρει η Daily Mail.

Η συντετριμμένη μητερα είπε ότι η τραγωδία συνέβη «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα» και κατηγόρησε κυνηγούς που χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και όπλα στο κοντινό δάσος ότι τρόμαξαν το πίτμπουλ.

Αγαπούσε τα ζώα – Το πίτμπουλ δεν είχε δείξει επιθετικότητα ποτέ

Με δάκρυα στα μάτια, η Ρόμπι απέτισε φόρο τιμής στον γιο της και είπε στη Daily Mail: «Ο Λέον ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς. Λέγαμε ότι ακόμη και όσοι δεν αγαπούν τα παιδιά λάτρευαν τον Λέον, γιατί ήταν τόσο καλός, τόσο ξεχωριστός και όλοι τον αγαπούσαν – ο πατέρας του, εγώ και όλη η οικογένεια. Ήταν ένα όμορφο αγοράκι που δεν σταματούσε να χαμογελά και ήταν χαρά να βρίσκεσαι μαζί του· μας έδινε απίστευτη ευτυχία.

Αγαπούσε τα ζώα που έχουμε εδώ – και έχουμε πολλά: γάτες, άλογα και σκύλους και το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα μέχρι το Σάββατο που συνέβη το κακό. Ο σύζυγός μου είχε σώσει τον σκύλο και τον είχαμε δεμένο στον κήπο με αλυσίδα 10 μέτρων. Ο κήπος συνορεύει με δάσος, και εκείνη την ώρα είχαν έρθει κυνηγοί.

Ακούγονταν πυροβολισμοί, υπήρχαν άλλα σκυλιά, και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και επιτέθηκε.»

Η Ρόμπι συνέχισε: «Δεν είχαμε ποτέ κανένα θέμα μαζί του από τότε που τον πήραμε. Άφηνε τον Λέον να του γαργαλάει την κοιλιά, να τον χαϊδεύει, και τον έγλειφε στο πρόσωπο, δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα. Ο Λέον έπαιζε μαζί του συνέχεια.

Κάτι όμως άλλαξε ξαφνικά, και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λέον πήγε προς το σκυλί – κι όλα τελείωσαν. Φαίνεται πως τον άρπαξε ή τον ταρακούνησε, έμοιαζε με ένα μόνο δάγκωμα.»

Η Ρόμπι περιέγραψε πως εκείνη και ο σύζυγός της, Λούκας, κάλεσαν αμέσως το 166, έβαλαν τον Λέον στο αυτοκίνητο και ξεκίνησαν για το νοσοκομείο του νησιού, συναντώντας το ασθενοφόρο στη διαδρομή.

«Πήραν τον Λέον από τα χέρια μου και έφυγαν για το νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά, δεν θα τα κατάφερνε, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε.

Έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμη δεν μου έχουν επιτρέψει να τον δω, αλλά ελπίζω να μπορέσω σήμερα.

Αν ήξερα ότι υπάρχει κίνδυνος δεν θα άφηνα τον Λέον να παίξει μαζί του

«Αν ήξερα ότι υπήρχε έστω και ο παραμικρός κίνδυνος, δεν θα άφηνα ποτέ τον Λέον να παίξει με το πιτμπουλ. Ήταν ταϊσμένο, ποτισμένο, και δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα.

Πριν λίγες εβδομάδες γιορτάσαμε τα δεύτερα γενέθλιά του. Όταν γεννήθηκε, ήμασταν τόσο χαρούμενοι, αλλά πάντα είχα έναν φόβο ότι δεν θα τον έχω για πολύ… και τώρα συνέβη. Σήμαινε τα πάντα για εμάς, και τώρα δεν θα δούμε ξανά το χαμόγελό του ούτε θα ακούσουμε το γέλιο του.»

Στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν φωτογραφίες του Λέον να χαϊδεύει τα ζώα της οικογένειας και να φυσάει τα κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του πριν από δύο εβδομάδες.

Η Ρόμπι διέψευσε δημοσιεύματα ελληνικών ΜΜΕ ότι η ίδια και ο σύζυγός της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. «Δώσαμε και οι δύο καταθέσεις, αλλά η αστυνομία δεν μας έχει πει τίποτα για ποινικές διώξεις. Τους εξηγήσαμε ότι ο σκύλος ήταν δεμένος, ταϊσμένος και ποτισμένος και ότι δεν είχαμε ποτέ κανένα θέμα. Όταν τον βρήκε ο άντρας μου ήταν σαν σκελετός, τον φροντίσαμε και έγινε καλά, δεν ήταν ποτέ επιθετικός όσο τον είχαμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα τελείωσαν σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν η κόρη μας να λέει: “Ο Λέον! τον δάγκωσε το πίτμπουλ.” Τρέξαμε έξω και τον βρήκαμε στο έδαφος, αλλά ο σκύλος δεν ήταν από πάνω του. Φαινόταν πως δεν κινείται, και ήταν μόνο ένα δάγκωμα. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα συνέβαινε αυτό.»