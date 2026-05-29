Καιρός: Ζέστη και λίγες βροχές το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη

Καλοκαιρινός θα συνεχίσει να είναι ο καιρός και κατά τη διάρκεια του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να λείψουν μικρές παύσεις της ηλιοφάνειας για λίγες μπόρες και βροχές, τοπικά. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να είναι άνω των 30 βαθμών Κελσίου, επιτρέποντας στους εκδρομείς να κάνουν ελεύθερα το μπάνιο τους στην θάλασσα.

Όπως αναφέρει η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, για σήμερα (29.05.2026) αναμένονται λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Στερεά και Χαλκιδική αν και το θερμόμετρο θα συνεχίζει να δείχνει θερμοκρασίες κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος.

Στην Αττική αναμένονται λίγες μπόρες από το απόγευμα ενώ στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και γύρω από τα ορεινά.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Το Σάββατο θα εκδηλωθούν λίγες καταιγίδες στα ορεινά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σχεδόν μηδαμινή πτώση, φτάνοντας το ανώτερο τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, αναμένονται βροχές, μπουρίνια και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας με την θερμοκρασία να «σκαρφαλώνει» έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν αυξημένες θερμοκρασίες:

Τη Δευτέρα, λίγες βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Οι άνεμοι αναμένεται να ενταθούν, φτάνοντας και πάλι τα 6 μποφόρ.

Ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Πέμπτη

Μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σίνδου βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35.7 βαθμούς

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 16:40 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30C σε 156 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 27% του συνόλου).

Αναλυτικά:

Γιαννιτσά: 35,7 βαθμούς

Σίνδος: 35,7 βαθμούς

Τρίκαλα: 35,6 βαθμούς

Καρδίτσα – Πόλη: 35,3 βαθμούς

Δίον Πιερίας: 35,3 βαθμούς

Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας: 35,2 βαθμούς

Βέροια Μακροχώρι: 34,9 βαθμούς

Χαλάστρα Πόλη: 34,7 βαθμούς

Ο καιρός σήμερα 29.05.2026

Παροδικές τοπικές νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους έως και τις απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Στερεά και τη Χαλκιδική.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και στον Θερμαϊκό νότιοι νοτιοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στη δυτική Στερεά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός το Σάββατο 30.05.2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (Πεντηκοστή) 31.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (Αγίου Πνεύματος) 01.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 02.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 03.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.