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Ελλάδα

Τροχαίο στη σήραγγα Ακτίου: «Πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου» λέει Ιταλίδα τουρίστρια που νοσηλεύεται

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά ένα φορτηγό και τρία αυτοκίνητα, ένα με ρουμανικές πινακίδες, ένα με ιταλικές και ένα ελληνικό
Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου
Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου / πηγή φωτογραφίας onprevezanews.gr
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Στο νοσοκομείο παραμένει Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στο Άκτιο την Παρασκευή (14.08.2026). Από τη σύγκρουση, οκτώ άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Το σοκαριστικό τροχαίο στο Άκτιο έγινε όταν μία νταλίκα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει λόγω του ότι μπροστά τους υπήρχε ακινητοποιημένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά οκτώ άνθρωποι.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και μικρά παιδιά.

Τροχαίο, Πρέβεζα
πηγή φωτογραφίας onprevezanews.gr

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά ένα φορτηγό και τρία αυτοκίνητα, ένα με ρουμανικές πινακίδες, ένα με ιταλικές και ένα ελληνικό. Έλληνας είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Τροχαίο, Πρέβεζα
πηγή φωτογραφίας onprevezanews.gr
Τροχαίο, Πρέβεζα
πηγή φωτογραφίας onprevezanews.gr
Τροχαίο, Πρέβεζα
πηγή φωτογραφίας onprevezanews.gr

Η τραυματίας, που υποβάλλεται σε ιατρική παρακολούθηση, μίλησε στο Star για τις στιγμές τρόμου που έζησε:

«Είμαι αρκετά καλά, περιμένω τον σύζυγό μου, που έχει πάει στην αστυνομία για να κάνει δήλωση. Δεν είμαι σίγουρη πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ειδικά αν δεν μιλάς καλά τη γλώσσα, αν και νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα ο οποίος μιλά ιταλικά. Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη, πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου, αλλά προσπαθώ να αναρρώσω τώρα».

Οι τοπικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή και καλούν τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί.

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