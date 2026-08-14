Τροχαίο στη σήραγγα του Ακτίου: «Ήταν ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας», λέει ο δήμαρχος Πρέβεζας

Στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) αναφέρθηκε ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος, εξηγώντας τι συνέβη λίγο πριν από την είσοδο στη σήραγγα. Το ατύχημα έγινε όταν μία νταλίκα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά οκτώ άνθρωποι.

Σύμφωνα με όσα είπε στο newsit.gr ο δήμαρχος, ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί μέσα στη σήραγγα και το φανάρι είχε γίνει κόκκινο, ώστε να σταματήσει η κυκλοφορία. Όπως ανέφερε, η νταλίκα που κινούνταν από την Πρέβεζα προς το Άκτιο δεν σταμάτησε εγκαίρως και έπεσε πάνω στα οχήματα που περίμεναν στην ουρά.

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«Μέσα στην υποθαλάσσια είχε ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο και είχε ανάψει κόκκινο, ώστε να μην εισέρχονται άλλα οχήματα. Η νταλίκα δεν είδε ή δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το κόκκινο και έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν ήδη στην ουρά, περιμένοντας να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στη σήραγγα. Ήταν ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας».

Ο Νικόλαος Γεωργάκος σημείωσε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε, οι τραυματίες είναι οκτώ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς τα τραύματά τους να φαίνεται ότι προκαλούν ανησυχία.

Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου (Πηγή φωτογραφίας: onprevezanews.gr)

«Έγινε ένα τροχαίο πριν από μερικές ώρες στην είσοδο της υποθαλάσσιας, από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν οκτώ τραυματίες, δύο Έλληνες, τρεις Ιταλοί και τρεις Ρουμάνοι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Έχουν κάποια τραύματα, αλλά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είναι ανησυχητικά».

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Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και μικρά παιδιά. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά ένα φορτηγό και τρία αυτοκίνητα, ένα με ρουμανικές πινακίδες, ένα με ιταλικές και ένα ελληνικό. Έλληνας είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

«Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε»

Ο δήμαρχος Πρέβεζας στάθηκε ιδιαίτερα στις συνθήκες του ατυχήματος, επισημαίνοντας ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν φανάρια πριν από την είσοδο και οι οδηγοί δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες.

«Δεν δικαιολογείται τέτοιο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί πριν από την είσοδο υπάρχουν φανάρια και δεν αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε. Μάλλον δεν είδε τίποτα. Μετά το ατύχημα, επειδή έκλεισε η υποθαλάσσια, δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων, καθώς υπάρχει μεγάλη κίνηση και ο δρόμος εξυπηρετεί και την κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα».

Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου (Πηγή φωτογραφίας: onprevezanews.gr)

Μεγάλη κινητοποίηση μετά το τροχαίο

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας. Για τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο Πρέβεζας κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα, ενώ χρειάστηκε και η επέμβαση πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων.

Τα οχήματα υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τη σύγκρουση, ενώ συντρίμμια βρέθηκαν διασκορπισμένα στο οδόστρωμα.

Ουρές χιλιομέτρων

Μετά το τροχαίο έκλεισε προσωρινά η είσοδος της υποθαλάσσιας ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Το κλείσιμο προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία, με ουρές αυτοκινήτων να σχηματίζονται για αρκετά χιλιόμετρα.

Η κυκλοφορία άρχισε στη συνέχεια να αποκαθίσταται σταδιακά, ωστόσο συνέχισε να διεξάγεται με δυσκολία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.