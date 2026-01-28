Βιολάντα: Η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή προπανίου από σωληνώσεις

Σε διαρροή μεγάλης ποσότητας προπανίου από σωληνώσεις φαίνεται ότι οφείλεται η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.7.25).

Αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του newsit.gr, πως υπήρξε διαρροή προπανίου από τις σωληνώσεις η οποία και γέμισε το υπόγειο του εργοστασίου μετατρέποντάς το σε μια τεράστιας ισχύος βόμβα.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε όταν σπινθήρας από αντλία νερού λειτούργησε ως μηχανισμός ανάφλεξης, οδηγώντας στην έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν αυτοψία στο εργοστάσιο. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι εντόπισαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, που είχαν σημάδια διάτρησης.

Η προανάκριση που έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος επικεντρώνεται και στους λόγους που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα η διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική έκρηξη.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον καταμερισμό των ευθυνών προς όλες τις κατευθύνσεις, για παραλείψεις ή ελλείψεις στο θέμα της ασφάλειας.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν χτες το βράδυ κατά μήκος του σωλήνα, ο οποίος περνάει κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, σε ένα τμήμα από την έξω πλευρά του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι το χώμα είναι νωπό, λόγω της διαρροής του αερίου.

Με δεδομένο ότι είχαν γίνει αναφορές εδώ και πολύ καιρό, ότι μύριζε έντονα αέριο, εκείνο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές είναι αν και γιατί δεν υπήρχαν αισθητήρες, γιατί δεν είχαν ελεγχθεί οι αναφορές και δεν έγινε έγκαιρα κάτι και αν στον τομέα της ασφάλειας γενικότερα είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε, προκειμένου να επιμεριστούν οι ευθύνες, προς κάθε κατεύθυνση.

Και ενώ η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντας, ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο τεχνικός βάρδιας, έφτασαν ενώπιων εισαγγελέα, το μεσημέρι της Δευτέρας με σκοπό να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την σοκαριστική έκρηξη.

Και οι 3 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.