Ελλάδα

«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου – Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κτίριο της Πυροσβεστικής και θα ακολουθήσει η μεταγωγή του στα δικαστήρια για την απολογία του
Βιολάντα
Photo / Eurokinissi

Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης Βιολάντα, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων, με τις εξελίξεις για την υπόθεση να είναι ραγδαίες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έπειτα από τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έφτασε για να μπορέσει να κάνει την πράξη της αναβάθμισης της κατηγορίας καθώς τώρα πλέον υπάρχει κατηγορητήριο το οποίο είναι κακουργηματικού βαθμού και αφορά την έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαβιβάστηκε η δικογραφία στην εισαγγελία Τρικάλων και με την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εκ νέου. Στη δικογραφία μέχρι στιγμής συμπεριλαμβάνονται μόνο οι καταθέσεις καθώς τα πορίσματα από τους πραγματογνώμονες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Βίντεο καταγράφει καρά καρέ τη σύλληψη του ιδιοκτήτη ο οποίος μεταφέρθηκε στο κτίριο της Πυροσβεστικής και θα ακολουθήσει η μεταγωγή του στα δικαστήρια, όπου θα απολογηθεί για τις νέες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων.

 

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Βιολάντα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η έρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην αντιμετωπιστεί.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την έκρηξη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
99
90
88
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το Κατάκολο εκπέμπει SOS από την κακοκαιρία: Ο βράχος 40 τόνων συνεχίζει να απειλεί σπίτια – Δεν έχουν τέλος οι κατολισθήσεις
Ο βράχος που έχει μέγεθος μικρού φορτηγού, έχει ισορροπήσει προσωρινά στην πλαγιά - Εκκενώθηκαν τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευθεία του - Δεν σταματούν οι πτώσεις δέντρων, έκλεισαν και δρόμοι
Βουνό
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια – Οι παραβάσεις χρόνων και τα «παζάρια»
Τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη – Ασήκωτο το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα 8
Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα – «Έδειξε τι σημαίνει αξιοπρέπεια»
Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως μέσω της ανακουφιστικής φροντίδας, ο πατέρας μπόρεσε να φύγει από τη ζωή με αξιοπρέπεια, αγάπη και ανακούφιση
Η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, Λένα Παπαληγούρα, στην κηδεία του πατέρα της
«Μην πεις τίποτα στη μάνα σου, πάμε βόλτα με το αμάξι» φέρεται να είπε στον φίλο του ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
«Ο γιος μου είναι χάλια από χθες. Το αυτοκίνητο το πήραν στα κρυφά, δεν είχαμε ιδέα» λέει στο newsit.gr η μητέρα του ανήλικου οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου
Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα
20
Newsit logo
Newsit logo