«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του, που στοίχισαν τη ζωή σε 5 γυναίκες εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα οδηγήθηκε εκ νέου στις ανακριτικές αρχές μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και τη σύλληψή του σήμερα Σάββατο 14/02.2026, από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φονική έκρηξη.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων. Όσον αφορά την ανάκριση ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις του ανακριτή και δεν έδωσε καμία εξήγηση όσον αφορά αυτά που καταγγέλουν εργαζόμενοι αλλά και ιδιώτες που είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων και, μετά τη μεταβολή των κατηγοριών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη ξανά. Μέχρι τώρα στη δικογραφία περιλαμβάνονται μόνο μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Βίντεο καταγράφει καρά καρέ τη σύλληψη του ιδιοκτήτη ο οποίος μεταφέρθηκε στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων και ακολούθησε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, όπου απολογείται για τις νέες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι πριν από περίπου έξι μήνες ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει προσφορά από ιδιώτη τεχνικό για να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο, αλλά τελικά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία, ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι η τιμή ήταν ακριβή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή προπάνιου, μέχρι που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σωληνώσεις που ήταν υπογειοποιημένες, καθώς και οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπάνιου που είχε το εργοστάσιο δεν είχαν πιστοποίηση.

Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.