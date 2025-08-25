Βόλος: «Μετανιωμένος ο 40χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του» λέει ο δικηγόρος του – Ψάχνουν το όπλο του εγκλήματος

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Βόλου από την δολοφονία της 36χρονης από τον σύζυγό της μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους.

Ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας πέρασε χθες το κατώφλι του εισαγγελέα Βόλου και αύριο Τρίτη (26.08.2025) αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Η κατηγορία που του έχει απαγγελθεί αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας καθώς προκύπτει ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας.

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, επεσήμανε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», μιλώντας στο STAR.

Ερωτηθείς σχετικά με τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε ο 40χρονος στους αστυνομικούς, ότι «με απάτησε, θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω», ο κ. Νουλέζας δήλωσε πως ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως έφθασε στο έγκλημα διότι τον εξόργισε η φερόμενη ομολογία της 36χρονης συζύγου του για τον νέο της σύντροφο, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Η ανακοίνωση μιας είδησης που αφορά την ερωτική συναισθηματική ζωή, η επιλογή της και ίσως -κατά τρόπον τινά- η προκλητική συμπεριφορά της όσον αφορά τον καινούριο σύντροφο της ζωής της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του, – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή – και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα», είπε συγκεκριμένα.

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας αλλά και το τί θα γίνει στο εξής.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Αναζητείται το «όπλο» του εγκλήματος

Ο 40χρονος για περισσότερες από 24 ώρες, ήταν κρυμμένος σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το σπίτι που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι κατά την σύλληψή του ήταν αμετανόητος για την αποτρόπαια πράξη του.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να βρεθεί το αντικείμενο με το οποίο της αφαίρεσε τη ζωή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το 2020-2024 έγιναν 123 γυναικοκτονίες, το 53% ήταν από το οικ. περιβάλλον ενώ το 2025 έχουν γίνει 7 γυναικοκτονίες.