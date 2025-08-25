Βόλος: Το χτύπημα στην καρδιά με το εργαλείο ψησίματος προκάλεσε τον θάνατο της 36χρονης – Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση

Κατακρεούργησε την 36χρονη σύζυγό του ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας στον Βόλο όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η δολοφονία της γυναίκας στον Βόλο προήλθε από ένα θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά από εργαλείο που χρησιμοποιείται για ψήσιμο και μοιάζει με ένα μεγάλο μαχαίρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 36χρονης ολοκληρώθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και πέρα από το θανατηγόρο χτύπημα στο θώρακα διαπιστώθηκε ότι το σώμα της φέρει και άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 36χρονη στον Βόλο είχε δύο βασικά τραύματα, ένα μεγάλο διαμπερές στον λαιμό από το όργανο που ήταν σαν μαχαίρι και χρησιμοποιείται για το ψήσιμο. Είχε και ένα άλλο χτύπημα στην καρδιά το οποίο και ήταν το θανατηφόρο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η γυναίκα είχε και αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Το στυγερό έγκλημα έγινε την περασμένη Παρασκευή (22/08.2025) στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια στον Βόλο και μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού (τα τρία είναι ανήλικα).

Ο δράστης της δολοφονίας αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί. Από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας έδωσε παραγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί μέσα στην εβδομάδα πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που, πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.

Παράλληλα δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη σε ψυχιατρική κλινική, τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.