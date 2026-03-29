Βουλιαγμένη: Η σπαρακτική ανάρτηση της δασκάλας πιάνου του 34χρονου δύτη – «Το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ, καλό ταξίδι Πλάτωνα»

Toν καλό της φίλο Πλάτωνα, τον 34χρονο δύτη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη αποχαιρέτησε με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media, η δασκάλα που του μάθαινε πιάνο.

Η σορός του 34χρονου δύτη ανασύρθηκε με επιτυχία μετά από πολύωρη και δύσκολη επιχείρηση στη Βουλιαγμένη και διακομίστηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Τις επόμενες μέρες, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του θα πουν το τελευταίο αντίο στον 34χρονο αδικοχαμένο πιλότο της Πολιτικής Αεροπορίας που λάτρευε τις καταδύσεις.

Η Αννίτα Τίκη, κόρη του τραγουδιστή Τζον Τίκη, ήταν δασκάλα πιάνου του 34χρονου, ενός «υπέροχου ανθρώπου, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

Όπως γράφει, η τελευταία τους επικοινωνία ήταν λίγο πριν τη μοιραία κατάδυση την περασμένη Κυριακή στη Βουλιαγμένη για το μάθημά τους που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη.

Η ανάρτηση της δασκάλας πιάνου του 34χρονου δύτη

«Για μένα δεν ήταν “ο 34χρονος δύτης”. Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.

«Λογικά ναι», μου απάντησε. «Ξαναμιλάμε σε λίγο».

Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι.

Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».