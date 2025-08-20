Βρέθηκαν ζωντανοί πάνω σε βράχο ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

Μία πρώτη ανάσα ανακούφισης πήραν οι συγγενείς του 12χρονου και του 22χρονου από τη Ρωσία, που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και δεν έδιναν σημεία ζωής.

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση στη Χαλκιδική από στεριά και θάλασσα και τελικά, σύμφωνα με το ThessPost.gr οι δύο που είχαν βγει για ψαροντούφεκο, εντοπίστηκαν ζωντανοί πάνω σε ένα βράχο.

Για τη διάσωσή τους οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου, που προσπαθεί να προσεγγίσει την περιοχή Μιράντιο.

Αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν στο ThessPost.gr την επιχείρηση ως εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δυο ψαροντουφεκάδες βρέθηκαν πάνω σε βράχο και η ασφαλής απομάκρυνσή τους απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.