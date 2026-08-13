Χαλκιδική: Στάχτη και αποκαΐδια άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά – Ζημιές σε σπίτια και υποδομές

Μπορεί η εικόνα της φωτιάς στην Χαλκιδική να είναι πλέον πολύ καλύτερη, όμως οι φλόγες που κατάπιαν μεγάλο μέρος πευκοδάσους στη Σίβηρη, άφησαν πίσω τους όχι μόνο φυσική καταστροφή αλλά και φθορές σε σπίτια και υποδομές, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) στη Σίβηρη της Χαλκιδικής προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με τις εικόνες από τις καμένες εκτάσεις να είναι αποκαρδιωτικές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

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Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, με εκατοντάδες πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ. Ενισχύσεις έχουν μετακινηθεί τόσο αεροπορικώς όσο και οδικώς από διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας, και 57 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών)

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας. Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

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Τις δυνάμεις συντονίζει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πυροσβέστες από τη Μολδαβία, ενώ σημαντική είναι η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας και της ΔΙΚΑΦΚΑ.