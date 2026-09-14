Ελλάδα

Χανιά: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα βρέφος 17 ημερών – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Το βρέφος διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί βαριά χτυπήματα στο κεφάλι
Newborn baby feet closeup on soft cream wrap in a selective focus - Image
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Ανησυχία έχει προκαλέσει στα Χανιά ένα περιστατικό σοβαρού τραυματισμού βρέφους μόλις 17 ημερών το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, το βρέφος διεκομίσθη την Κυριακή (13/9/2026) με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας διαπίστωσαν ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξαιτίας χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.

Στο μεταξύ ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τον Διοικητή του ιδρύματος Γ. Μπέα και στην συνέχεια για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν την Χανιώτισσα μητέρα η οποία είναι μόλις 18 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πίσω από την υπόθεση υπάρχει ένα δράμα, καθώς η μητέρα όταν έμεινε σε κατάσταση εγκυμοσύνης έμεινε μόνη της αφού ο πατέρας του μωρού την εγκατέλειψε και πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9).

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