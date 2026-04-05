Χίος: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για σωματική βλάβη σε βάρος ηλικιωμένου – Τον χτύπησε στο κεφάλι και τον έδεσε στο κρεβάτι

Τον εφιάλτη βίωσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Χίο, στα χέρια της οικιακής βοηθού που είχε προσλάβει, η οποία συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος του ίδιου.

Συνελήφθη στη Χίο από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, η οικιακή βοηθός, υπηκοότητας Ρουμανίας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, και συγκεκριμένα του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής έρευνας, η οικιακή βοηθός χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες της, ενώ του έδεσε τα χέρια σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το περιστατικό αποδείχτηκε με βιντεοληπτικό υλικό που κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όπου έμενε ο πατέρας της και η μητέρα της με την οικιακή βοηθό.

Μάλιστα η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας.