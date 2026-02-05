Χίος: Τα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες και η κάμερα που δεν χρησιμοποιήθηκε

Την ώρα που οι έρευνες για την τραγωδία της Χίου με τους 15 νεκρούς μετανάστες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που διαδραματίστηκε το πολύνεκρο περιστατικό το βράδυ της Τρίτης (3.2.2026) στα ανοιχτά του νησιού του βορειοανατολικού Αιγαίου.



Από χθες το μεσημέρι ο Μαροκινός που είχε περισυλλέχθει από τα κρύα νερά της θάλασσας στη Χίο, αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες μετανάστες ως ο διακινητής τους και για το λόγο αυτό κινήθηκαν οι περαιτέρω διαδικασίες. Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση του, ενώ ταυτόχρονα το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ξεκίνησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκείμενου να διακριβωθούν οι συνθήκες του σοκαριστικού δυστυχήματος.



Όπως υποστήριξαν από την αρχή πήγες του αρμόδιου υπουργείου, αλλά κυρίως τα μέλη του πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο χειριστής του φουσκωτού που μετέφερε τους 39 μετανάστες, το έστρεψε προς το πλωτό της Ελληνικής Ακτοφυλακής κι έπεσε πάνω του.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι λιμενικοί ο χειριστής του μόλις 8 μέτρων σκάφος δεν συμμορφώθηκε ούτε με τα ηχητικά, ούτε φωτεινά σήματά τους και κινήθηκε προς το σκάφος του Λιμενικού και προσέκρουσε στην πλάγια πλευρά του. Όπως υποστηρίζουν οι λιμενικοί από την πρόσκρουση το φουσκωτό, στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, ανετράπη και βυθίστηκε με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.



Από τα 39 άτομα που βρίσκονταν στο φουσκωτό τα 15 έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι υπόλοιποι 24 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Από το τετραμελές πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού τραυματίστηκαν οι δύο, εκ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Η θερμική κάμερα

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος του Λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Το πρώτο και βασικότερο ερώτημα το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν και κατά τη διάρκεια της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διέταξε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τα τέσσερα στελέχη του Λιμενικού είναι γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα που διαθέτει το σκάφος.

Μέχρι στιγμής πάντως ο κυβερνήτης του πλωτού που ενεπλάκη στο ναυάγιο, ανέφερε στους προϊσταμένους του, ότι δεν κρίθηκε αναγκαία η χρήση της, καθώς είχε εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες με τη χρήση του προβολέα.

Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία αφορούν τις στιγμές λίγη ώρα πριν την πρόσκρουση αλλά και τις κινήσεις των δύο πλωτών. Ο αριθμός των νεκρών αλλά και των τραυματιών είναι μεγάλος, γεγονός που φανερώνει ότι εκτός από την ισχυρή πρόσκρουση υπήρχαν κι άλλοι παράμετροι που οδήγησαν στην τραγωδία.

Έτσι από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις αλλά κι από τις καταθέσεις αναμένεται να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τις αιτίες και τις συνθήκες θάνατος.

Αν κάποιοι δηλαδή χτυπήσαν κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσής και πέθαναν αμέσως, αν άτομα έχασαν τις αισθήσεις τους από τους τραυματισμούς και πνίγηκαν ή κάποιοι άλλοι δεν ήξεραν κολύμπι και βυθίστηκαν στα κρύα νερά του Αιγαίου