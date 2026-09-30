Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα αποκαλύψει ποιοι τον πίεζαν να κάνει την πλασμαφαίρεση», λέει ο δικηγόρος της γιατρού

Τα βλέμματα των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φαίνεται να είναι στραμμένα στην κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό που πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τις αρχές να προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο σχετικά με το τι συνέβη τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή.

Η γιατρός φαίνεται να τονίζει ότι λέει την αλήθεια για τις ώρες που είχε δηλώσει στην κατάθεσή της σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα στοιχεία και οι μαρτυρίες νοσηλευτριών που βρίσκονταν στο ιατρείο δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα, με την γιατρό και τον σύζυγό της να βρίσκονται προφυλακιστέοι στις φυλακές Κορυδαλλού.

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Η γιατρός, μετά την αλλαγή συνηγόρου προετοιμάζει τη νέα υπερασπιστική της γραμμή. Η πλευρά της επιμένει στις θέσεις που είχε παρουσιάσει κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι όσα κατέθεσε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στην εκπομπή Live News, μίλησε και ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της γιατρού που έχει κριθεί προφυλακιστέα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος, δίνει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για τις κατηγορίες που βαραίνουν την εντολέα του.

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Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιμένουμε να ανοίξουν τα κινητά, καθώς είπε ότι η 56χρονη δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο αλλά τόνισε πως θα πρέπει να φανεί και ποιος «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση». Όπως επεσήμανε, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη γιατρό, όμως όπως είπε θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα καθώς κάποιος άλλος και όχι η εντολέας του τον πίεζε για την θεραπεία.

Σχετικά με το εάν η 56χρονη είχε δώσει κάποια μορφή αναισθησίας είπε ότι η ίδια ισχυρίζεται πώς δεν είχε.

Συνεχίζοντας την συζήτηση, ο δικηγόρος άφησε αιχμές για το χρονικό όριο της άρσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που ξεκινά από τον Ιούλιο, τονίζοντας και πάλι ότι μέσα από αυτό θα αποκαλυφθεί το ποιος ήταν εκείνος που πίεζε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση.

Λίγο αργότερα ο δικηγόρος έδωσε την είδηση ότι θα ζητήσει την άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή αλλά και για άλλα πρόσωπα από τον Ιούλιο.

Όπως επεσήμανε ακόμα όλα διαδραματίστηκαν μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026 και όχι νωρίτερα.

Σχετικά με τις σπουδές της 56χρονης, ανέφερε ότι δεν ξέρει αν δήλωνε γυναικολόγος, γνωρίζει ότι έκανε ειδικότητα χωρίς να ξέρει εάν την τελείωσε. Πάνω σε αυτό είπε ότι είχε νόμιμα το ιατρείο ακόμη και αν δεν είχε ειδικότητα, ενώ για το εάν μπορούσε να πραγματοποιεί πλασμαφαιρέσεις τόνισε ότι θα αποδειχθεί σε λίγες ημέρες.

Κλείνοντας, τόνισε ότι ακόμη και η συναυλία του παίζει μεγάλο ρόλο στην έλβαση των γεγονότων.

Σχετικά με το γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, η γιατρός φαίνεται να είπε ότι κατέβηκε μαζί του κάτω όμως δεν χωρούσε στο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός αναφέρει: «Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για τα όσα ακούγονται για μέθη και αντίδοτο η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρήτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα».

Έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης

Οι νοσηλεύτριες που εργάζονταν στον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας ως μάρτυρες και καλούνται να δώσουν τη δική τους εικόνα για όσα έγιναν.

Στην κατάθεσή της, η 56χρονη περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα, όπως υποστηρίζει, αντιλήφθηκε την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι κάποια στιγμή η διαδικασία φαίνεται πως διακόπηκε επειδή έσπασε η φλέβα του τραγουδιστή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ίδια δεν βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο.

«Ενώ εγώ ήμουν στο χώρο με την άλλη ασθενή, γύρω στις 4 άκουσα την γιατρό, ή είπε σε κάποια να φωνάξει τον γιατρό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πιο πριν είχα άκουσα την γιατρό να ζητά από την άλλη νοσηλεύτρια να φέρει πάπια για τον Μαζωνάκη. Έχει συμβεί πολλές φορές να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας να χρησιμοποιήσει ασθενής πάπια. Είναι πολύ σύνηθες, λόγω των υγρών. Έπειτα συνεχίστηκε κανονικά η θεραπεία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή διέκοψαν γιατί έσπασε η φλέβα, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, γιατί εγώ δεν μπήκα στο δωμάτιο. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι να φωνάξουν τον γιατρό δεν αντιλήφθηκα να συνέβη κάτι».

Η δικηγόρος τους, Κατερίνα Κωστή, υπογραμμίζει στο MEGA ότι θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά οι καταθέσεις κάθε νοσηλεύτριας, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτές δόθηκαν.

«Το τι έχει καταθέσει η κάθε μία θα κριθεί ανάλογα με την καθεμία. Για ποιο λόγο κατέθεσε τι και υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις. Θα ελεγχθεί προσωπικά για την καθεμία τι είπε, γιατί το είπε, κάτω από ποιο καθεστώς το είπε και αν αυτό αποτελεί ψέμα ή ανακρίβεια και αν διορθώθηκε ή δεν διορθώθηκε», ανέφερε.

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι εντολείς της δεν είχαν αντιληφθεί κάτι που να τους δημιουργεί υποψίες για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο.

«Σε κάθε περίπτωση δεν έβλεπαν κάτι το οποίο να τις ανησυχεί και να τους δημιουργεί υποψίες για κάτι. Δεν είχαν αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Είναι ράκος. Όλες τους είναι καταβεβλημένες, έχουν υποστεί μία μεγάλη ψυχολογική πίεση. Δεν είναι εύκολο στον χώρο εργασίας σου ένας άνθρωπος να μην αισθάνεται καλά και μετά να πληροφορείσαι ότι έχασε τη ζωή του. Το να ακούς από τα κανάλια ότι θα βρεθείς κατηγορούμενος για κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει, δεν είναι εύκολο», είπε χαρακτηριστικά».