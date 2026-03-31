Ελλάδα

Ζωγράφου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 54χρονο – Απροσδιόριστα τα αίτια θανάτου μητέρας και αδερφής

Ακόμη και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να μη δώσουν απαντήσεις
Τις σορούς δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη εντόπισαν αστυνομικοί σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Οι σοροί της 91χρονης και της 56χρονης κόρης της εντοπίστηκαν σε δωμάτιο διαμερίσματος, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με δομικά υλικά. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 52χρονος γιος της οικογένειας.
Photo / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην υπόθεση του Ζωγράφου, όπου ένας 54χρονος, έκρυψε τις σορούς της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδερφής του σε δωμάτιο σε διαμέρισμα και σφράγισε την πόρτα με στόκο. Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη 31.03.2026, δεν κατάφερε να αποδώσει καρπούς σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.

Οι δύο γυναίκες, βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είχαν πεθάνει περίπου δύο μήνες πριν εντοπιστούν. Σύμφωνα με τη ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, καθώς δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις ή σαφή παθολογικά ευρήματα.

Έχουν όμως ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα δώσουν ξεκάθαρα αποτελέσματα λόγω της κατάστασης των σορών.

Όσον αφορά τον 54χρονο κατηγορούμενο, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και ένα κουζινομάχαιρο. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου. Μαρτυρίες στο newsit.gr γειτόνων, περιγράφουν τον άνδρα ως αμίλητο και με ψυχολογικά προβλήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 29.03.2026, όταν συγγενείς των θυμάτων ανησύχησαν λόγω της πολύμηνης απουσίας επικοινωνίας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 54χρονος προσπάθησε να τους παραπλανήσει, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες απουσίαζαν και οδηγώντας τους σε άλλο διαμέρισμα.

Οι αρχές, ωστόσο, επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου ήρθαν αντιμέτωπες με το μακάβριο εύρημα των δύο σορών. Συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων δήλωσε στο newsit.gr ότι είχε υποψιαστεί πως κάτι κακό είχε συμβεί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δύο γυναίκες ήταν ήδη νεκρές πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
73
55
49
48
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo