Ζωγράφου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 54χρονο – Απροσδιόριστα τα αίτια θανάτου μητέρας και αδερφής

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην υπόθεση του Ζωγράφου, όπου ένας 54χρονος, έκρυψε τις σορούς της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδερφής του σε δωμάτιο σε διαμέρισμα και σφράγισε την πόρτα με στόκο. Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη 31.03.2026, δεν κατάφερε να αποδώσει καρπούς σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.

Οι δύο γυναίκες, βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είχαν πεθάνει περίπου δύο μήνες πριν εντοπιστούν. Σύμφωνα με τη ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, καθώς δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις ή σαφή παθολογικά ευρήματα.

Έχουν όμως ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ωστόσο εκφράζονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα δώσουν ξεκάθαρα αποτελέσματα λόγω της κατάστασης των σορών.

Όσον αφορά τον 54χρονο κατηγορούμενο, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και ένα κουζινομάχαιρο. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου. Μαρτυρίες στο newsit.gr γειτόνων, περιγράφουν τον άνδρα ως αμίλητο και με ψυχολογικά προβλήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 29.03.2026, όταν συγγενείς των θυμάτων ανησύχησαν λόγω της πολύμηνης απουσίας επικοινωνίας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 54χρονος προσπάθησε να τους παραπλανήσει, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες απουσίαζαν και οδηγώντας τους σε άλλο διαμέρισμα.

Οι αρχές, ωστόσο, επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου ήρθαν αντιμέτωπες με το μακάβριο εύρημα των δύο σορών. Συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων δήλωσε στο newsit.gr ότι είχε υποψιαστεί πως κάτι κακό είχε συμβεί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δύο γυναίκες ήταν ήδη νεκρές πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.