25η Μαρτίου: «Ελληνική βραδιά» στον Λευκό Οίκο – Η ενθουσιασμένη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η «Μαρία με τα κίτρινα»

Άρωμα Ελλάδας πλημμύρισε χθες Δευτέρα (24.3.2025) όλο τον Λευκό Οίκο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε την ελληνική ομογένεια στη μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Ανάμεσα στα 450 καλεσμένους του Ντόναλντ Τραμπ που βρέθηκαν στο Λευκό Οίκο ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιος του Έλληνα πρωθυπουργού και άλλοι επιφανείς ελληνοαμερικανοί, όπως και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε ένα story στο Instagram από την ελληνική βραδιά στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, η μπάντα του Λευκού Οίκου υποδέχτηκε την ελληνική ομογένεια με παραδοσιακά τραγούδια της πατρίδας. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγεται η μπάντα να παίζει το παραδοσιακό «Μαρία με τα κίτρινα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και υπέγραψε τη διακήρυξη για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Σημείωσε πως «ο δεσμός μεταξύ των ΗΠΑ και του σύγχρονου ελληνικού έθνους χρονολογείται περισσότερο από δύο αιώνες, το 1821, όταν οι Έλληνες πατριώτες ξεκίνησαν τον ευγενή αγώνα τους για να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από μια πολύ ισχυρή αυτοκρατορία. Ο πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε τότε είπε ότι ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να έχει ενδιαφέρον για τη νίκη του ελληνικού λαού.

Today #PresidentTrump is hosting the annual #GreekindependenceDay celebration at the #WhiteHouse. Here is a bit of history behind this unique event. @realDonaldTrump @WhiteHouse pic.twitter.com/2EjBjLIqkK