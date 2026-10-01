66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας: Δείτε live τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία – Πέταξαν 4 ελληνικά F-16

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα για την Κύπρο που τιμά 66 χρόνια της Ανεξαρτησίας της με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία.

Η παρέλαση στην Κύπρο άρχισε στις 11 το πρωί της Πέμπτης (01.10.2026) στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ στον Στρόβολο, παρουσία της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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Τον χαιρετισμό της παρέλασης θα δεχθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχουν αγήματα από ΗΠΑ, Βρετανία, Αίγυπτο και Γαλλία.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας και του Τμήματος Δασών.

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Πάνω από τον χώρο της παρέλασης πέταξαν τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν από τον περασμένο Μάρτιο λόγω της ιρανικής κρίσης και για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα παρουσιαστούν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων, όλμοι και πυροβόλα.

Για πρώτη φορά οι πολίτες θα δουν και το νέο σύστημα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Barak MX.

Πολεμικά πλοία στη Λάρνακα

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Ανεξαρτησίας δεν περιορίζονται στη Λευκωσία. Στο λιμάνι της Λάρνακας βρίσκεται η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» F 466 του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με το πολεμικό πλοίο της Εθνικής Φρουράς «ΠΑΘ Ιωαννίδης». Τα δύο πλοία θα είναι επισκέψιμα για το κοινό, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να τα δουν από κοντά στο πλαίσιο των εορτασμών.

Η σημερινή στρατιωτική παρέλαση αναμένεται έτσι να συνδυάσει το τελετουργικό της επετείου με την παρουσίαση μέρους των νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, με το BARAK MX, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις διελεύσεις των F 16 Viper να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.