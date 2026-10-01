Κόσμος

66 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας: Δείτε live τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία – Πέταξαν 4 ελληνικά F-16

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο
Άρματα μάχης στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την κυπριακή ανεξαρτησία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα για την Κύπρο που τιμά 66 χρόνια της Ανεξαρτησίας της με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία.

Η παρέλαση στην Κύπρο άρχισε στις 11 το πρωί της Πέμπτης (01.10.2026) στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ στον Στρόβολο, παρουσία της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Τον χαιρετισμό της παρέλασης θα δεχθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχουν αγήματα από ΗΠΑ, Βρετανία, Αίγυπτο και Γαλλία.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας και του Τμήματος Δασών.

Πάνω από τον χώρο της παρέλασης πέταξαν τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper, τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν από τον περασμένο Μάρτιο λόγω της ιρανικής κρίσης και για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα παρουσιαστούν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων, όλμοι και πυροβόλα.

Για πρώτη φορά οι πολίτες θα δουν και το νέο σύστημα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Barak MX.

Πολεμικά πλοία στη Λάρνακα

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Ανεξαρτησίας δεν περιορίζονται στη Λευκωσία. Στο λιμάνι της Λάρνακας βρίσκεται η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» F 466 του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με το πολεμικό πλοίο της Εθνικής Φρουράς «ΠΑΘ Ιωαννίδης». Τα δύο πλοία θα είναι επισκέψιμα για το κοινό, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να τα δουν από κοντά στο πλαίσιο των εορτασμών.

Η σημερινή στρατιωτική παρέλαση αναμένεται έτσι να συνδυάσει το τελετουργικό της επετείου με την παρουσίαση μέρους των νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, με το BARAK MX, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις διελεύσεις των F 16 Viper να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
181
174
141
135
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αυτός είναι ο κυβερνήτης που έσωσε 174 επιβάτες στην πτήση της Flydubai – Ο λόγος που υπήρχαν εξτρά πιλότοι στο αεροπλάνο
Παρά τα τραύματά του ο Ματσάρ μπόρεσε και άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη
Ο Ινδός πιλότος της Flydubai, Σμιτ Ματσάρ,
14
Κρίστα Πάικ: Θρίλερ με την εκτέλεσή της στο Τενεσί – Επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Οι δικηγόροι της καταγγέλλουν πως ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν η εκτέλεση παραβίαζε το συνταγματικό δικαίωμά της να μην υποστεί «σκληρή τιμωρία»
Κρίστα Πάικ 31
H ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ξαναρχίζει τις πτήσεις προς το Ντουμπάι
Λίγες ώρες νωρίτερα πτήση της Flydubai των Εμιράτων, από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από απόπειρα του συγκυβερνήτη να ρίξει το αεροσκάφος
Αεροσκάφος της El Al Airlines απογειώνεται από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ
Newsit logo
Newsit logo