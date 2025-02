Ashley St. Clair: Όσα ξέρουμε για την influencer με τους 1,1 εκατ. followers που επιμένει ότι γέννησε το 13ο παιδί του Έλον Μασκ

Η συγγραφέας και influencer Ashley St. Clair ανακοίνωσε ότι καλωσόρισε το 13ο παιδί του Έλον Μασκ.

Η influencer και συγγραφέας, ισχυρίστηκε σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) ότι γέννησε πριν από πέντε μήνες και ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ είναι ο πατέρας, αν και ο ίδιος δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τους ισχυρισμούς της. Αρκέστηκε σε ένα «Ουάου».

«Πριν από πέντε μήνες, έφερα ένα νέο μωρό στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας. Δεν το είχα αποκαλύψει προηγουμένως για να προστατεύσω την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια του παιδιού μας, αλλά τις τελευταίες ημέρες είναι σαφές ότι τα σκανδαλοθηρικά μέσα σκοπεύουν να το κάνουν, ανεξάρτητα από τη ζημιά που θα προκαλέσουν» έγραψε μεταjύ άλλων η 31χρονη.

Η ίδια σημείωσε μέσω του εκπροσώπου της ότι αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει την είδηση, καθώς ένας δημοσιογράφος σκανδαλοθηρικού περιοδικού ετοιμαζόταν να το αποκαλύψει.

Λίγες ώρες μετά ο Μασκ σχολίασε με ένα απλό «Ουάου» tweet το οποίο υποστήριζε ότι η Άσλεϊ Κλερ σχεδίαζε για μισή δεκαετία να «τυλίξει» τον Μασκ.

Η Ashley είναι ακτιβίστρια και συγγραφέας που έχει περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια followers στον λογαριασμό της στο X. Είναι γνωστή για το παιδικό της βιβλίο «Οι ελέφαντες δεν είναι πουλιά», το οποίο εκδόθηκε από τον συντηρητικό εκδοτικό οίκο BRAVE Books. Η ίδια έχει περιγράψει το βιβλίο ως μια «απολογητική επίπληξη» της «αποδοχής των τρανσέξουαλ».

H πρώτη επαφή των δύο έγινε μέσω του Χ τον Μάιο του 2023. «Ο Μασκ ήταν αστείος, ήταν έξυπνος, ήταν προσγειωμένος τη Γη. Ξεκίνησε με αλληλεπιδράσεις στο Χ και συνεχίστηκε με προσωπικά μηνύματα» είπε η Ashley St. Clair στη New York Post.

Αρχικά η ίδια, λέει, ότι «δεν είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Έλον» προσθέτοντας ότι έμαθε για τον Νοτιοαφρικανό μεγιστάνα από τον καλύτερο φίλο της που είναι γκέι.

«Κάποια στιγμή μου έστειλε μήνυμα “είσαι στο Σαν Φρανσίσκο ή το Όστιν;» και εγώ του απάντησα “είμαι στο Όστιν και το Τέξας και έχω πολλή δουλειά”» θυμάται η 26χρονη, η οποία τότε εργαζόταν στη σατιρικού περιεχομένου ιστοσελίδα Babylon Bee.

Το πρώτο τετ α τετ των δύο έγινε με αφορμή την αποκατάσταση του λογαριασμού στο Χ της εν λόγω ιστοσελίδας με τον διευθύνοντα σύμβουλο να της ζητάει να ταξιδέψει στο Σαν Φρανσκίσκο για να πάρει συνέντευξη από τον Μασκ.

«Μετά τη συνέντευξη ο Μασκ μου έστειλε μήνυμα “έχεις διάθεση να πάμε στο Providence σήμερα;”» λέει η Ashley St. Clair υποστηρίζοντας ότι μετά από αυτό το μήνυμα η σχέση τους κλιμακώθηκε και έφτασε στο να μείνει έγκυος.

Κατά τους ισχυρισμούς της influencer της δόθηκαν αυστηρές οδηγίες να κρατήσει την εγκυμοσύνη της μυστική, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει μέχρι αυτή τη στιγμή εξηγήσεις γιατί της ζητήθηκε η μυστικότητα ή πολύ περισσότερο ότι ο Έλον Μασκ είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της.

Σύμφωνα με την ίδια ο Έλον Μασκ της εξασφάλισε ένα διαμέρισμα σε μια περιοχή του Μανχάταν όπου το ενοίκιο μπορεί να φτάσει έως και τα 40.000 ευρώ.

«Πέρασα στην εγκυμοσύνη μου σε πλήρη απομόνωση. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Μου είπαν να μην το πω πουθενά» συνεχίζει.

Πρόκειται για το 13ο παιδί του Έλον Μασκ και η St. Clair θα είναι η τέταρτη γυναίκα με την οποία ο Μασκ έχει αποκτήσει απογόνους.

Ο Μασκ απέκτησε έξι παιδιά με την Τζαστίν Γουίλσον, την πρώτη του σύζυγο, το πρώτο από τα οποία γεννήθηκε το 2002 αλλά πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Ο Μασκ και η Γουίλσον απέκτησαν άλλα πέντε παιδιά, μεταξύ των οποίων τα δίδυμα Griffin και Vivian Jenna Wilson, που γεννήθηκαν το 2004, και τα τρίδυμα Kai, Saxon και Damian Musk, που γεννήθηκαν το 2006. Η Βίβιαν είναι τρανσέξουαλ και είναι στα μαχαίρια με τον Μασκ για τη στάση του σχετικά με την κοινότητα των τρανσέξουαλ.

Ο Μασκ δήλωσε τον Ιούλιο ότι η Βίβιαν είναι «νεκρή, σκοτώθηκε από τον ιό του woke mind». Η Βίβιαν πέρασε στην αντεπίθεση απάντηση και περιέγραψε τον πατέρα της Μάσκ ως «οξύθυμο» και «αδιάφορο και ναρκισσιστή», υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ την είχε βρίσει ως παιδί επειδή ήταν queer και θηλυπρεπής.

Ο Μασκ έχει επίσης αποκτήσει τρία παιδιά με την τραγουδίστρια Grimes, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Claire Boucher και ειναι τα εξής: X Æ A-Xii Musk, που γεννήθηκε το 2020, Exa Dark Sideræl Musk, που γεννήθηκε το 2021, και Techno Mechanicus Musk, που γεννήθηκε το 2022.

Ο Μασκ και η διευθύντρια επιχειρήσεων της Neuralink, Shivon Zilis μοιράζονται επίσης τα δίδυμα Strider και τον Azure κι ένα άλλο παιδί που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας το 2024, το όνομα του οποίου δεν είναι γνωστό.

Το πρώτο παιδί του Μασκ με την Grimes, ο 4χρονος X Æ A-Xii, συγκέντρωσε τα φλας πάνω του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Μασκ τον πήρε μαζί του στο Οβάλ Γραφείο, ενώ ο ίδιος και ο πρόεδρος Τραμπ μιλούσαν σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον γιο του, ένα «άτομο με υψηλό IQ». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γιος του Μασκ γαντζώθηκε στους ώμους του πατέρα του, σκάλιζε τη μύτη του και φάνηκε να ψιθυρίζει στον Τραμπ. Η μητέρα του 4χρονου έγινε έξαλλη με τον Μασκ, δηλώνοντας, με ανάρτησή της στο Twitter, ότι «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο έτσι».

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα σημάνει συναγερμό για τη μείωση των γεννήσεων και πιστεύει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερος. Ο Μασκ έχει γράψει συχνά στο Twitter για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι «η πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πολιτισμό από την υπερθέρμανση του πλανήτη» και λέγοντας στους οπαδούς του ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί εθνική ανάγκη να κάνουμε παιδιά». Μάλιστα ο Έλον Μασκ έμεινε έκπληκτος με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Αλλά οι ισχυρισμοί του Μασκ περί «κατάρρευσης» του πληθυσμού για πολλούς είναι υπερβολικοί.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μασκ χτίζει ένα ιδιωτικό συγκρότημα στο Τέξας για την οικογένειά του, αν και ο ίδιος το διέψευσε με δήλωσή του στη New York Post.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Μασκ φέρεται να ζήτησε πολλές φορές από μια υπάλληλο της SpaceX να «κάνει τα μωρά του», κάτι που εκείνη είπε στους ανθρώπινους πόρους της εταιρείας και στους δικηγόρους της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποχώρησης.

