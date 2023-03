Τρία έργα του γνωστού καλλιτέχνη Banksy έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία στην Ουαλία, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας. Αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, από την αστυνομία του Γκουέντ κατασχέθηκαν ένα γλυπτό, ένα σατιρικό πορτρέτο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα άλλο έργο του Banksy.

Το γλυπτό, με τίτλο «Grappling Hook» δημιουργήθηκε από τον Banksy το 2017 για έκθεση με πολιτικό θέμα στο The Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ. Το έργο τέχνης από ακρυλικό και σελάκ σε ξύλο απεικονίζει μορφή του Ιησού σε σταυρό που είναι επίσης στρατιωτικό άγκιστρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, από τον οίκο Sotheby’s πωλήθηκε υπογεγραμμένη έκδοση του γλυπτού και ένα πρωτότυπο κουτί από χαρτόνι έναντι 130.264 δολαρίων.

Το έργο Monkey Queen είναι σειρά έγχρωμων αφισών του Banksy που δημιουργήθηκε το 2003. Από τον Sotheby’s πωλήθηκαν τουλάχιστον επτά εκδόσεις της αφίσας από 19.215 έως 64.674 δολάρια σε πολλές διαφορετικές δημοπρασίες από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2022.

