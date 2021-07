Τα τέσσερα εμβόλια κατά του κορονοϊού που έχουν λάβει άδεια χορήγησης στην ΕΕ φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά έναντι όλων των μεταλλάξεων, συμπεριλαμβανομένης και της μετάλλαξης Δέλτα, τονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, η προστασία έναντι της μετάλλαξης Δέλτα παρέχεται μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης.

Ο οργανισμός ζητά την επιτάχυνση των εμβολιασμών και τη διατήρηση των μέτρων Δημόσιας Υγείας, ως απαραίτητα εργαλεία για την μάχη κατά της πανδημίας. «Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι ευάλωτοι και οι ηλικιωμένοι θα ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τον εμβολιασμό τους για να προστατευτούν από περαιτέρω διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα».

It seems that the 4 vaccines authorised in the EU 🇪🇺 protect against all strains, including the delta variant. First real-world data suggest that:

➡️2 doses of vaccines protect against the delta variant

➡️antibodies from the approved vaccines neutralise this variant. #EMAPresser