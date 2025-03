Economist: Ο Κιρ Στάρμερ ως σύχγρονος Ουίνστον Τσόρτσιλ με καπέλο και πούρο κάνει το σήμα της νίκης

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Economist για να σχολιάσει τον ρόλο που έχει αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Κιρ Στάρμερ, εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων για την Ουκρανία.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρουσιάζεται ως τον σύγχρονο Ουίστον Τσόρτσιλ στο εξώφυλλο του Economist, σχολιάζοντας με έντονο χιούμορ και προβληματισμό την παρουσία και τον ρόλο του στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο εξώφυλλο του Economist, που λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως βασιλιά με ένα ολόχρυσο στέμμα, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται ντυμένος με την χαρακτηριστική ενδυμασία του ιστορικού ηγέτη της Βρετανίας και κάνοντας το σήμα της νίκης. Το βρετανικό μέσο ενημέρωσης επικροτεί αυτό που χαρακτηρίζει ως πετυχημένη πορεία μέχρι τώρα, του Βρετανού πρωθυπουργού στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

«Ουίνστον Στάρμερ. Μπορεί να το καταφέρει;», είναι το ερώτημα που θέτει ο Economist. «Ο ηγέτης της Βρετανίας βρήκε έναν σκοπό στο εξωτερικό. Αλλά τον χρειάζεται και εντός των συνόρων», επισημαίνει το περιοδικό.

It has been a transformative week for Sir Keir Starmer. The prime minister has sketched a new role for Britain in the world—but he must get radical at home, too https://t.co/rtT58J8lOY pic.twitter.com/pikt8tYLUE