Economist: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει έναν «μαφιόζικο» αγώνα για την παγκόσμια εξουσία

Η ρήξη της τάξης πραγμάτων μετά το 1945 κερδίζει έδαφος, γράφει το The Economist σημειώνοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδωθεί σε έναν «μαφιόζικο» αγώνα για την παγκόσμια εξουσία

Σε εξωπραγματικές σκηνές στον ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, η Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, τάχθηκε με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα εναντίον της Ουκρανίας και της Ευρώπης, γράφει το Economist.

Ο πιθανός νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιεί ότι μέχρι τον Ιούνιο το ΝΑΤΟ μπορεί να έχει πεθάνει. Γρήγορα πλησιάζει ένας κόσμος που η ισχύς είναι δίκαιη, στον οποίο οι μεγάλες δυνάμεις κλείνουν συμφωνίες και εκφοβίζουν τις μικρές.

Η ομάδα Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι συμφωνίες της θα φέρουν την ειρήνη και ότι, μετά από 80 χρόνια που την κορόιδευαν, η Αμερική θα μετατρέψει το καθεστώς της υπερδύναμης σε κέρδος. Αντίθετα, θα κάνει τον κόσμο πιο επικίνδυνο και την Αμερική πιο αδύναμη και φτωχή.

Μπορεί να μην ενδιαφέρεστε για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων – αλλά αυτή ενδιαφέρεται για εσάς. Η προσέγγιση του Ντον Κορλεόνε της Αμερικής έχει εμφανιστεί στην Ουκρανία, σημειώνει το εβδομαδιαίο περιοδικό.

Αφού αρχικά απαίτησαν 500 δισ. δολάρια, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμβιβάστηκαν με μια θολή συμφωνία για ένα κοινό κρατικό ταμείο για την ανάπτυξη των ουκρανικών ορυκτών. Δεν είναι σαφές αν η Αμερική θα προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας σε αντάλλαγμα.

