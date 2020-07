Η επιχείρηση για την πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Glee Νάγια Ριβέρα μετατράπηκε από αποστολή έρευνας και διάσωσης σε αποστολή ανάσυρσης, με τις αρχές να εικάζουν ότι η άτυχη γυναίκα πνίγηκε, ενώ έκανε βαρκάδα σε λίμνη στο βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες.

Η 33χρονη ηθοποιός αγνοείται από χθες, αφότου ενοικίασε μια βάρκα στη λίμνη Πίρου μαζί με τον 4χρονο γιο της.

«Αλλάζουμε τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε επιχείρηση ανάσυρσης», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος τύπου του γραφείου του σερίφης της κομητείας Βεντούρα Κρις Ντάιερ.

«Εικάζουμε ότι συνέβη ένα δυστύχημα και ότι εκείνη πνίγηκε στη λίμνη», συμπλήρωσε.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα έκανε γνωστό ότι περισσότεροι από 80 άνθρωποι συμμετέχουν στις έρευνες, με τη συνδρομή δυτών, ελικοπτέρων και βαρκών.

«Οι καρδιές και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους συγγενείς και τους φίλους της οικογένειας Ριβέρα», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter το γραφείο του σερίφη.

Νάγια Ριβέρα: Λιγοστεύουν οι ελπίδες να είναι ζωντανή

Ελικόπτερα, drones και δύτες ερευνούν την περιοχή για την ανεύρεση της Ριβέρα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από τις αρχές πώς το αγόρι επέστρεψε στη βάρκα μετά το κολύμπι και κάτω από ποιες συνθήκες εξαφανίστηκε η μητέρα του.

Οι αρχές φοβούνται τα χειρότερα. Εκτιμούν ότι η ηθοποιός είναι πιθανώς νεκρή. Δύο ημέρες πριν από την εξαφάνισή της η Ριβέρα είχε ανεβάσει φωτογραφία στο Twitter με το παιδί της.

Ο δημοφιλής ράπερ και πρώην αρραβωνιαστικός της Ριβέρα, Big Sean, έκανε like σε μια σειρά από tweets συμπαράστασης από θαυμαστές της ηθοποιού.

Η 33χρονη Νάγια Ριβέρα υποδύθηκε την τσιρλίντερ Σαντάνα Λόπες στην τηλεοπτική σειρά Glee, το… Fame της δεκαετίας του 2000.

Συμπρωταγωνιστές της Ριβέρα στο Glee είπαν ότι προσεύχονται για εκείνη.

“Έχουμε ανάγκη τις προσευχές όλων για να επιστρέψει κοντά μας η Νάγια”, γράφει η ηθοποιός Χέδερ Μόρις, σε μήνυμά της στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.