Live η «ημέρα απελευθέρωσης» του Ντόναλντ Τραμπ – «Δασμοί 25% στα αυτοκίνητα από όλον τον κόσμο, άμεση εφαρμογή από τα μεσάνυχτα»

Οι σαρωτικοί δασμοί που υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον πραγματικότητα με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει 25% στα αυτοκίνητα από όλο τον κόσμο με άμεση εφαρμογή από τα μεσάνυχτα! Παράλληλα ανακοίνωσε δασμούς 20% στα προϊόντα από την Ευρωπαική Ένωση καθώς και 10% από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 25% σε όλα τα αυτοκίνητα ξένης κατασκευής από τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος για να αντιμετωπιστούν οι «φρικτές ανισορροπίες» που έχουν επηρεάσει τη «βιομηχανική βάση» της χώρας και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ο Τραμπ σημείωσε πώς πολλές χώρες επιβάλλουν υψηλούς δασμούς στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

«Καμία από τις εταιρείες μας δεν επιτρέπεται να πάει σε άλλες χώρες. Και λέω ότι φίλος και εχθρός, και σε πολλές περιπτώσεις, ο φίλος είναι χειρότερος από τον εχθρό όσον αφορά το εμπόριο», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του από τον Ροδόκηπο του Λευκού Οίκου. «Αλλά τέτοιες φρικτές ανισορροπίες έχουν καταστρέψει τη βιομηχανική μας βάση και έχουν θέσει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια».

«Κατηγορώ τους πρώην προέδρους και τους προηγούμενους ηγέτες που δεν έκαναν τη δουλειά τους. Το άφησαν να συμβεί και το άφησαν να συμβεί σε βαθμό που κανείς δεν μπορεί καν να πιστέψει. Γι’ αυτό, με ισχύ από τα μεσάνυχτα, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν επιρρίπτει ευθύνες σε άλλες χώρες για «αυτή τη συμφορά».

«Μια ημέρα που οι ΗΠΑ απελευθερώνονται» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του. «Έχουμε κάποια πολύ, πολύ καλά νέα σήμερα», λέει. «Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν για τη χώρα μας.

Κάλεσε εργαζόμενο στην αυτοκινητοβιομηχανία στο βήμα

Ο Τραμπ προσκαλεί στη σκηνή να μιλήσει έναν εργάτη αυτοκινήτων από το Ντιτρόιτ.

«Υποστηρίζουμε την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς 100%», λέει, προσθέτοντας ότι οι δασμοί “θα φέρουν πίσω τις επενδύσεις και τα νέα εργοστάσια”.

Προσθέτει ότι τα συνδικαλιστικά μέλη του κλάδου του υποστηρίζουν τον πρόεδρο και λέει ότι «ανυπομονεί να δει τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εργατών Αυτοκινήτου, ενός αμερικανικού συνδικάτου που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και μετάλλων, λέει ότι οι δασμοί αυτοί αποτελούν νίκη για τους εργαζόμενους στα αυτοκίνητα.

«Σήμερα είναι η Ημέρα της Απελευθέρωσης. Η 2α Απριλίου 2025 θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως η ημέρα που η αμερικανική βιομηχανία αναγεννήθηκε, η ημέρα που το πεπρωμένο της Αμερικής διεκδικήθηκε και η ημέρα που αρχίσαμε να κάνουμε την Αμερική ξανά πλούσια».

Κίνα 34%

ΕΕ 20%

Βιετνάμ 46%

Ταϊβάν 32%

Ιαπωνία 24%

Ινδία 26%

Νότια Κορέα 25%

Ταϊλάνδη 36%

Ελβετία 31%

10% μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο

30% Νότια Αφρική

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα δασμούς τουλάχιστον 10% σε όλα σχεδόν τα αγαθά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ακόμη υψηλότερους συντελεστές για δεκάδες χώρες που έχουν τα υψηλότερα εμπορικά ελλείμματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα πολιτική αντιπροσωπεύει μια δραματική αλλαγή στην παγκόσμια εμπορική και οικονομική πολιτική. Στόχος της είναι να αποκαταστήσει την παραγωγική δύναμη των ΗΠΑ και το εμπορικό ισοζύγιο. Αλλά απειλεί να κλιμακώσει έναν αναδυόμενο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και να αυξήσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές σε μια επισφαλή περίοδο για την οικονομία.

Η πολιτική του Τραμπ θα θέσει σε εφαρμογή έναν βασικό δασμό 10% σε όλα τα αγαθά από όλες τις χώρες, εκτός από εκείνα που συμμορφώνονται με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA μεταξύ Μεξικού, Καναδά και ΗΠΑ (τα μη συμμορφούμενα αγαθά θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με συντελεστή 25%). Οι εισαγωγείς αγαθών από άλλες χώρες θα αρχίσουν να πληρώνουν τον βασικό δασμό 10% το Σάββατο στις 12:01 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Μια ομάδα περίπου 60 χωρών, τις οποίες ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν ως τις «χειρότερες παραβάτριες», θα επιβαρυνθούν με δασμό στο μισό του συντελεστή που χρεώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι αμοιβαίοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 9 Απριλίου στις 12:01 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι υπογράφει μια εντολή «για αμοιβαίους δασμούς σε όλο τον κόσμο».

«Αμοιβαία. Αυτό σημαίνει ότι το κάνουν σε εμάς και το κάνουμε εμείς σε αυτούς. Πολύ απλό. Δεν μπορεί να γίνει πιο απλό από αυτό».

Αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το μέγεθος αλλά και στόχος των δασμών καθώς δεν έχει διαρρεύσει τίποτα από την πλευρά της Αμερικανική κυβέρνησης.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «λεηλατηθεί, λεηλατηθεί, βιαστεί και λεηλατηθεί από έθνη κοντά και μακριά, τόσο από φίλους όσο και από εχθρούς».

Λέει ότι, για χρόνια, οι «σκληρά εργαζόμενοι Αμερικανοί πολίτες» αναγκάστηκαν να «κάθονται στο περιθώριο, καθώς άλλα έθνη γίνονταν πλούσια και ισχυρά».

«Οι φορολογούμενοι μας έχουν εξαπατηθεί για περισσότερα από 50 χρόνια, αλλά αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί», προσθέτει.

Ο Τραμπ λέει ότι σήμερα θα είναι η ημέρα που η αμερικανική βιομηχανία «θα αναγεννηθεί», διαφημίζοντας μια νέα «χρυσή εποχή της Αμερικής».

Ο Τραμπ λέει ότι οι σημερινές ενέργειες θα κάνουν «επιτέλους την Αμερική ξανά μεγάλη».

Λέει ότι οι θέσεις εργασίας και τα εργοστάσια «θα επιστρέψουν με θόρυβο στη χώρα μας» και ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές και τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

«Αυτή θα είναι πράγματι η χρυσή εποχή της Αμερικής», προσθέτει ο Τραμπ.

