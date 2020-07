Η βρετανική αλυσίδα Marks & Spencer σχεδιάζει την περικοπή 950 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της διαχείρισης των καταστημάτων της, σε ένα ακόμα πλήγμα στον κλάδο που κλυδωνίζεται από την κρίση του κορονοϊού.

Εκτός από την Marks & Spencer η αλυσίδα καταστημάτων προϊόντων υγείας και ομορφιάς Boots και ο όμιλος πολυκαταστημάτων John Lewis ανακοίνωσαν ότι πιθανόν να περικόψουν μαζί πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας καθώς η πανδημία επιτάχυνε τη στροφή των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές.

Οι εταιρίες λιανικού εμπορίου στη Βρετανία ήδη βρίσκονταν αντιμέτωπες με υψηλά ενοίκια, φόρους, αλλά και τις προετοιμασίες για το Brexit πριν υποστούν το σφυροκόπημα από το lockdown που επιβλήθηκε λόγω του κορονοϊού.

