NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση 10.000 αμερικανών στρατιωτών από την Ανατολική Ευρώπη

Το Πεντάγωνο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μερικής αποχώρησης στρατιωτικών δυνάμεων από την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό αναφέρει σε σημερινό (08.04.25) δημοσίευμα το NBC News, το οποίο επικαλείται έξι αμερικανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το NBC, το σχέδιο για την απόσυρση έως και 10.000 στρατιωτών από την Ανατολική Ευρώπη που εξετάζουν ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας, προκαλεί και στις δύο ηπείρους ανησυχία ότι θα ενθαρρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι υπό εξέταση μονάδες αποτελούν μέρος του προσωπικού των 20.000 που ανέπτυξε η κυβέρνηση Μπάιντεν το 2022 για να ενισχύσει την άμυνα των χωρών που συνορεύουν με την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Οι αριθμοί εξακολουθούν να συζητούνται, αλλά η πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απομάκρυνση έως και των μισών δυνάμεων που έστειλε ο Μπάιντεν.

Οι εσωτερικές συζητήσεις για τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Ρουμανία και την Πολωνία έρχονται σε μία περίοδο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Οι έξι αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν ανωνυμία, περιέγραψαν πολλές λεπτομέρειες της πρότασης που δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως στο NBC News. Εάν το Πεντάγωνο υιοθετήσει την πρόταση, θα ενισχύσει τους φόβους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν τους μακροχρόνιους συμμάχους τους στην Ευρώπη που βλέπουν τη Ρωσία ως αυξανόμενη απειλή, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι θα «αξιολογήσουν τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων ως αποδυνάμωση της αποτροπής και θα αυξήσουν την προθυμία τους να αναμειχθούν με διάφορους τρόπους σε όλο το φάσμα στην Ευρώπη», δήλωσε ο Seth Jones, ανώτερος αντιπρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρώσουν τους στρατιωτικούς πόρους τους στην Κίνα και σε άλλες προτεραιότητες.

