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Τζέφρι Επστάιν: Η κυβέρνηση της Βρετανίας έκανε πίσω και δεν θα διεξάγει έρευνα για τον σεξουαλικό εγκληματία

Μόλις 24 ώρες νωρίτερα, η Βρετανίδα υφυπουργός Δικαιοσύνης είχε πει στο BBC ότι η κυβέρνηση «εξετάζει το ενδεχόμενο» να διενεργήσει δημόσια έρευνα
Τζέφρι Επστάιν
Ο σεξουαλικός εγκληματίας και αυτόχειρας, Jeffrey Epstein / REUTERS
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Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν και τη δράση του στη Βρετανία, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης την Τετάρτη (05.08.2026).

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Αμερικανού προαγωγού, η υπόθεση Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να συνταράσσει το κατεστημένο στη Βρετανία.

Πρόσφατα οδήγησε στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Την Τρίτη (04.08.2026), η Βρετανίδα υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα θύματα και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είπε στο BBC ότι η κυβέρνηση «εξετάζει το ενδεχόμενο» να διενεργήσει δημόσια έρευνα, όμως στη συνέχεια το υπουργείο Δικαιοσύνης το απέκλεισε «προς το παρόν».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία βίωσαν ένα συντριπτικό ψυχικό τραύμα», υπενθυμίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός (Άντι Μπέρναμ) έχει δεσμευτεί να συναντηθεί με τα θύματα».

Η βρετανική αστυνομία ερευνά ήδη διάφορες καταγγελίες σχετικές με τον Επστάιν, από σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων, μέχρι κατάχρηση εξουσίας.

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