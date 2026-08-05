Η Ευρώπη «ψήνεται» αλλά η Νέα Ζηλανδία «παγώνει» – Χιονίζει μετά από 15 χρόνια

Η κλιματική αλλαγή στο αποκορύφωμά της! Καθώς η Ευρώπη «βράζει» από τη ζέστη, στη Νέα Ζηλανδία είδαν «άσπρη μέρα» για πρώτη φορά από το 2011.

Στη Νέα Ζηλανδία ο υδράργυρος έδειξε -9°C και χιόνισε μετά από 15 χρόνια, σε ακόμη μία ένδειξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα με απρόβλεπτες προβλέψεις για το αύριο.

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Πολλοί κάτοικοι της χώρας αυτής της Ωκεανίας ενθουσιάστηκαν με το χιόνι, ωστόσο δεν έλειψαν τα προβλήματα με κλειστούς δρόμους και ανησυχία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ευρώπη ακόμη και η Κεντρική βρίσκεται αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 41 βαθμούς.

Στην άλλη άκρη της Γης, ένα ψυχρό κύμα από την Ανταρκτική σαρώνει τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

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Μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ψυχρών ανέμων.

Snow in Wellington New Zealand! First time since 2011. pic.twitter.com/o2Yc1B6YQC — Jerry K (@jerryin3d) August 4, 2026

Είδαν «άσπρη μέρα» στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον μετά από 15 χρόνια

Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, χιονόνερο και χιόνι έφτασαν μέχρι το επίπεδο της θάλασσας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από το 2011.

Η σπάνια χιονόπτωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους κατοίκους. Εργαζόμενοι βγήκαν από τα γραφεία τους για να απολαύσουν τις νιφάδες, ενώ τα social media κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο.

«Ένα πραγματικό χειμερινό παραμύθι», έγραψε ένας χρήστης. «Χιόνι στο Ουέλινγκτον; Απίστευτο! Τι υπέροχος τρόπος να αλλάξει η διάθεση μέσα στη μέρα», σχολίασε άλλος.

Στο Ντούνεντιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νότιου Νησιού, τα σχολεία έκλεισαν, καθώς το χιόνι κάλυψε τους δρόμους. Πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για χειμερινές δραστηριότητες μέσα στην πόλη.

Βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κατοίκους να κάνουν snowboard στους δρόμους, ενώ ένας σκιέρ κατέβηκε την περίφημη Baldwin Street, η οποία έχει καταγραφεί από τα Ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο.

«Αυτό που λατρεύω στο Ντούνεντιν είναι ότι πέφτει μισή ίντσα χιόνι μία ή δύο φορές τον χρόνο και όλοι χάνουν το μυαλό τους», σχολίασε με χιούμορ ένας χρήστης στα social media.

«Παρέλυσαν» αεροδρόμια και οδικές αρτηρίες

Πιο βόρεια, η παραλία New Brighton στο Κράιστσερτς καλύφθηκε από λεπτό στρώμα χιονιού, ενώ αεροσκάφος αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της βροχής.

Η αστυνομία επενέβη σε πολλά περιστατικά οχημάτων που γλίστρησαν σε παγωμένους δρόμους, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Antarctic Polar Blast Brings Rare Sea-Level Snow to New Zealand | Asia One News



A powerful Antarctic polar blast has swept across parts of New Zealand's South Island, bringing rare snowfall to sea level and freezing temperatures that forced road closures and disrupted… pic.twitter.com/vGOvoHw6TF — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 4, 2026

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας (MetService) εκτιμά ότι, αν και οι θερμοκρασίες σημείωσαν μικρή άνοδο την Τετάρτη (05.08.2026), θα υποχωρήσουν πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί της Πέμπτης (06.08.2026) αναμένεται να είναι το ψυχρότερο της χρονιάς για αρκετές περιοχές της χώρας.