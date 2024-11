O Ντόναλντ Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας – «Δεν απειλείται η Δημοκρατία» τα πρώτα λόγια του

Ο Έλον Μασκ δεν θα είναι μόνο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά θα έχει και σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση, αφού αναλαμβάνει και υπουργείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (12.11.2024) την πρόθεσή του να αναθέσει στον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, τον Έλον Μασκ, το νέο «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» που σκοπεύει να ιδρύσει αφού αναλάβει, από κοινού με άλλον Ρεπουμπλικάνο επιχειρηματία, τον Βίβεκ Ραμασουάμι.

«Μαζί, αυτοί οι δύο θαυμάσιοι Αμερικανοί θα χαράξουν τον δρόμο προκειμένου η κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κρατικούς περιορισμούς, να περιστείλει τις άχρηστες κρατικές δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες», ανέφερε ο εκλεγμένος πρόεδρος μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως οι δυο σύμμαχοί του θα προκαλέσουν «σοκ στο σύστημα» της δημόσιας διοίκησης.

«Μια μικρότερη κυβέρνηση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία, θα είναι το τέλειο δώρο στην Αμερική για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν!» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Μόλις έγινε γνωστό ότι αναλαμβάνει το νέο «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας ο Έλον Μασκ έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στο X, ενώ δέχτηκε και καταιγισμό ερωτήσεων.

Στην ερώτηση αν η νέα αυτή κυβερνητική υπηρεσία αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία απάντησε χαρακτηριστικά. «Απειλή για τη Δημοκρατία; Όχι, απειλή για τη γραφειοκρατία».

Ο Ελον Μασκ πόσταρε και βίντεό του στο οποίο μιλούσε για την περικοπή ομοσπονδιακών υπηρεσιών λέγοντας τότε ότι υπάρχουν περίπου 428 και γράφοντας στην ανάρτησή του «99 ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι περισσότερες από αρκετές».



«Ή θα κάνουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική ή η Αμερική θα χρεοκοπήσει. Αυτό είναι το τελικό διακύβευμα. Θα ήθελα να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια» συνέχισε ο Μασκ.

Either we get government efficient or America goes bankrupt. That’s what it comes down to. Wish I were wrong, but it’s true. https://t.co/HkCEe40xc0

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου εξήγησε ότι «όλες οι πράξεις του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για να υπάρχει η μέγιστη διαφάνεια. Κάθε φορά που ο κόσμος θα πιστεύει ότι περικόπτουμε κάτι σημαντικό ή δεν περικόπτουμε κάτι άχρηστο, να μας το λέει. Θα έχουμε και έναν πίνακα για τη μεγαλύτερη ανόητη σπατάλη των φορολογικών εσόδων. Αυτό θα είναι και εξαιρετικά τραγικό και εξαιρετικά αστείο».

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.



Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!



We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0