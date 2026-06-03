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Λίβανος: Νέα φονικά πλήγματα του Ισραήλ – Πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ αναχαίτισαν οι IDF

Η Χεζμπολάχ έθεσε στο στόχαστρο στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, ως «απάντηση στην παραβίαση της κατάπαυσης πυρός από τον εχθρικό ισραηλινό στρατό»
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο / REUTERS / Stringer
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Συνεχίστηκαν και σήμερα (03.06.2026) τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο βόρειο Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από την  Χεζμπολάχ, ενώ πρόσθεσε πως νωρίτερα αναχαιτίστηκε «εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος» που πιθανώς εκτοξεύθηκε από την λιβανέζικη οργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν πως ισραηλινά drones έπληξαν τουλάχιστον 10 οχήματα , μεταξύ των οποίων και ένα αυτοκίνητο στον κύριο παραλιακό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Χάιντα, αρκετά χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άνθρωποι.

Ένα άλλο ισραηλινό πλήγμα κοντά στην παραλιακή πόλη Τύρο σκότωσε έξι ανθρώπους, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, λέγοντας ότι επρόκειτο για τέσσερις Σύρους και δύο Παλαιστίνιους.

Ισραηλινό πλήγμα σε ασθενοφόρο είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο υγειονομικών στην πόλη Σεχούρ, ανέφερε το υπουργείο Υγείας. Ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα καθώς ταξίδευε σε δρόμο στον νότο.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, ως «απάντηση στην παραβίαση της κατάπαυσης πυρός από τον εχθρικό ισραηλινό στρατό».

Υπενθυμίζεται πως ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Ισραήλ, βάσει της οποίας το Ισραήλ θα σταματούσε τα πλήγματα στα – υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ – προάστια της Βηρυτού.

Αντίστοιχα, η Χεζμπολάχ θα σταματούσε τις επιθέσεις στο Ισραήλ, αν και η συμφωνία δεν θέτει τέλος στη σύγκρουση, σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.

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