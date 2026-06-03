Ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη: Πλήγμα γοήτρου κατά του Πούτιν λίγο πριν το «ρωσικό Νταβός» – Φωτογραφίες, βίντεο

Λίγες μόλις ώρες πριν ανοίξουν οι εργασίες του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) ή αλλιώς του «ρωσικού Νταβός» της κορυφαίας διοργάνωσης με την οποία το Κρεμλίνο επιχειρεί κάθε χρόνο να προβάλει τη Ρωσία ως ισχυρή οικονομική δύναμη παρά τις δυτικές κυρώσεις, ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη, προκαλώντας αμηχανία και δημιουργώντας ένα δυσάρεστο σκηνικό για τη Μόσχα.

Η χρονική συγκυρία των επιθέσεων μόνο τυχαία δεν θεωρείται – αντίθετα είναι ιδιαίτερα συμβολική. Η Αγία Πετρούπολη δεν είναι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας αλλά και η γενέτειρα του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ το SPIEF αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή οικονομική βιτρίνα του Κρεμλίνου, γνωστή εδώ και χρόνια ως το «ρωσικό Νταβός». Το φόρουμ φιλοδοξεί να αναδείξει τη διεθνή επιρροή της Ρωσίας και να προσελκύσει επενδύσεις από χώρες που παραμένουν ανοιχτές στη συνεργασία με τη Μόσχα.

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A major fire has broken out at the St. Petersburg oil terminal following a Ukrainian drone strike.



The facility is the largest oil transshipment complex in northwestern Russia.



This comes as the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) is taking place in the city,… pic.twitter.com/C8FaYDNO7E — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Φέτος αναμένονται περίπου 20.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες, ανάμεσά τους αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Ο ίδιος ο Πούτιν αναμένεται να δώσει την κεντρική ομιλία του φόρουμ την Παρασκευή (05.06.2026), επιχειρώντας να μεταφέρει μήνυμα σταθερότητας και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή επισκιάστηκε από τα ουκρανικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (03.06.2026).

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Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι επιθέσεις είχαν στόχο τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, καθώς και τη στρατιωτική βάση της Κρόνσταντ.

Παράλληλα, χτυπήθηκε εγκατάσταση στην περιφέρεια Ταμπόφ που συνδέεται με την παραγωγή οπλικών συστημάτων.

Η στιγμή που ουκρανικό drone ταξιδεύει και «βουτάει» στον σταθμό πετρελαίου:

The moment a Ukrainian drone strikes the oil terminal in St. Petersburg pic.twitter.com/uwDPF3ftG9 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Πυκνός καπνός υψώνεται στην Αγία Πετρούπολη – Εικόνες

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές μέρος της στρατηγικής των «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να πληγούν οι υποδομές που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Σε ανάρτησή του δημοσίευσε μάλιστα βίντεο που φέρεται να δείχνει δεξαμενή πετρελαίου να φλέγεται μετά τα χτυπήματα.

Οι επιθέσεις είχαν άμεσες συνέπειες στη λειτουργία της πόλης. Το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για αρκετές ώρες, ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν δεκάδες drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές και ότι υπήρξαν τραυματίες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν νεκροί.

The Russian air defense in Saint Petersburg, Russia, has been completely overwhelmed. Ukrainian drones are just pouring into Russia‘s second most defended city. pic.twitter.com/h778QAypCC — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media και έδειχναν τους πρώτους συνέδρους να φθάνουν στον χώρο διεξαγωγής του φόρουμ ενώ στο βάθος υψωνόταν πυκνή στήλη μαύρου καπνού.

Ο Ουκρανός σχολιαστής και σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας της χώρας, Σεργκέι Στερνένκο, έσπευσε να σχολιάσει ειρωνικά ότι «το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος».

St. Petersburg is giving guests of the economic forum a very warm welcome



While participants at the St. Petersburg International Economic Forum prepare to hear about the triumphs of the Russian economy, local residents were awakened by explosions and thick smoke rising over… pic.twitter.com/hCAYsAiTxQ — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τα πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές βάσεις και βιομηχανίες που σχετίζονται με την αμυντική παραγωγή. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πρόκειται για απάντηση στις σχεδόν καθημερινές ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Ρωσία είχε εξαπολύσει νέο κύμα μαζικών αεροπορικών επιθέσεων με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων.

Το Κρεμλίνο αντέδρασε άμεσα στις επιθέσεις, με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ να διαμηνύει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να απαντά με «συστηματικό τρόπο» στα ουκρανικά πλήγματα.

Πέρα από τη στρατιωτική τους σημασία, οι επιθέσεις αποκτούν και έντονο πολιτικό συμβολισμό. Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) αποτελεί για τον Πούτιν μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες να παρουσιάσει διεθνώς τη Ρωσία ως χώρα που παραμένει οικονομικά ισχυρή και διπλωματικά δραστήρια παρά την απομόνωση από μεγάλο μέρος της Δύσης. Το φετινό φόρουμ έχει ως θέμα «Πραγματιστικός Διάλογος: Η Πορεία προς ένα Σταθερό Μέλλον» και φιλοξενεί υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, την Τανζανία, το Ουζμπεκιστάν και άλλες χώρες.

Αξιοσημείωτη θεωρείται και η παρουσία επίσημης αμερικανικής αντιπροσωπείας για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Επικεφαλής της θα είναι ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, ενώ θα συμμετάσχει και η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς.

Παρά τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να αναδείξει τη διοργάνωση ως απόδειξη της διεθνούς απήχησης της Ρωσίας, τα ουκρανικά πλήγματα υπενθυμίζουν ότι ο πόλεμος μαίνεται.

Και το γεγονός ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην καρδιά της γενέτειρας του Πούτιν, την ώρα που η Μόσχα ετοιμαζόταν να υποδεχθεί χιλιάδες ξένους και ισχυρούς προσκεκλημένους, συνιστά αναμφίβολα ένα σημαντικό πλήγμα στο κύρος και την εικόνα ισχύος που επιδιώκει να προβάλει ο Πούτιν.