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Ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη: Πλήγμα γοήτρου κατά του Πούτιν λίγο πριν το «ρωσικό Νταβός» – Φωτογραφίες, βίντεο

Το Κίεβο φέρνει τον πόλεμο στην γενέτειρα του Ρώσου προέδρου - 20.000 σύνεδροι στη Ρωσία από 130 χώρες - Ηχηρή επιστροφή των ΗΠΑ μετά από χρόνια
Ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη
Ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη / REUTERS / Stringer
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Λίγες μόλις ώρες πριν ανοίξουν οι εργασίες του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) ή αλλιώς του «ρωσικού Νταβός» της κορυφαίας διοργάνωσης με την οποία το Κρεμλίνο επιχειρεί κάθε χρόνο να προβάλει τη Ρωσία ως ισχυρή οικονομική δύναμη παρά τις δυτικές κυρώσεις, ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη, προκαλώντας αμηχανία και δημιουργώντας ένα δυσάρεστο σκηνικό για τη Μόσχα.

Η χρονική συγκυρία των επιθέσεων μόνο τυχαία δεν θεωρείται – αντίθετα είναι ιδιαίτερα συμβολική. Η Αγία Πετρούπολη δεν είναι μόνο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας αλλά και η γενέτειρα του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ το SPIEF αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή οικονομική βιτρίνα του Κρεμλίνου, γνωστή εδώ και χρόνια ως το «ρωσικό Νταβός». Το φόρουμ φιλοδοξεί να αναδείξει τη διεθνή επιρροή της Ρωσίας και να προσελκύσει επενδύσεις από χώρες που παραμένουν ανοιχτές στη συνεργασία με τη Μόσχα.

Φέτος αναμένονται περίπου 20.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες, ανάμεσά τους αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.

Ο ίδιος ο Πούτιν αναμένεται να δώσει την κεντρική ομιλία του φόρουμ την Παρασκευή (05.06.2026), επιχειρώντας να μεταφέρει μήνυμα σταθερότητας και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Τα drones του Κιέβου επισκιάζουν το «Νταβός του Πούτιν»
Τα drones του Κιέβου επισκιάζουν το «Νταβός του Πούτιν» / REUTERS / Anastasia Barashkova / File Photo
Πυκνός καπνός υψώνεται στην Αγία Πετρούπολη
Ξεκινάει το «ρωσικό Νταβός» / REUTERS / Stringer

Ωστόσο, η εικόνα αυτή επισκιάστηκε από τα ουκρανικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (03.06.2026).

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι επιθέσεις είχαν στόχο τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, καθώς και τη στρατιωτική βάση της Κρόνσταντ.

Παράλληλα, χτυπήθηκε εγκατάσταση στην περιφέρεια Ταμπόφ που συνδέεται με την παραγωγή οπλικών συστημάτων.

Η στιγμή που ουκρανικό drone ταξιδεύει και «βουτάει» στον σταθμό πετρελαίου:

Πυκνός καπνός υψώνεται στην Αγία Πετρούπολη – Εικόνες 

Πυκνός καπνός υψώνεται στην Αγία Πετρούπολη
REUTERS / Stringer
Πυκνός καπνός υψώνεται στην Αγία Πετρούπολη
REUTERS/Stringer
Αγία Πετρούπολη
REUTERS/Stringer
Αγία Πετρούποη
Αγία Πετρούπολη / REUTERS / Stringer

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές μέρος της στρατηγικής των «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να πληγούν οι υποδομές που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Σε ανάρτησή του δημοσίευσε μάλιστα βίντεο που φέρεται να δείχνει δεξαμενή πετρελαίου να φλέγεται μετά τα χτυπήματα.

Οι επιθέσεις είχαν άμεσες συνέπειες στη λειτουργία της πόλης. Το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για αρκετές ώρες, ενώ οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν δεκάδες drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές και ότι υπήρξαν τραυματίες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν νεκροί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media και έδειχναν τους πρώτους συνέδρους να φθάνουν στον χώρο διεξαγωγής του φόρουμ ενώ στο βάθος υψωνόταν πυκνή στήλη μαύρου καπνού.

Ο Ουκρανός σχολιαστής και σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας της χώρας, Σεργκέι Στερνένκο, έσπευσε να σχολιάσει ειρωνικά ότι «το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος».

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει εντείνει σημαντικά τα πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές βάσεις και βιομηχανίες που σχετίζονται με την αμυντική παραγωγή. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πρόκειται για απάντηση στις σχεδόν καθημερινές ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Ρωσία είχε εξαπολύσει νέο κύμα μαζικών αεροπορικών επιθέσεων με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων.

Το Κρεμλίνο αντέδρασε άμεσα στις επιθέσεις, με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ να διαμηνύει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να απαντά με «συστηματικό τρόπο» στα ουκρανικά πλήγματα.

Βλαντιμίρ Πούτιν
Βλαντιμίρ Πούτιν / File Photo / File Photo

Πέρα από τη στρατιωτική τους σημασία, οι επιθέσεις αποκτούν και έντονο πολιτικό συμβολισμό. Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) αποτελεί για τον Πούτιν μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες να παρουσιάσει διεθνώς τη Ρωσία ως χώρα που παραμένει οικονομικά ισχυρή και διπλωματικά δραστήρια παρά την απομόνωση από μεγάλο μέρος της Δύσης. Το φετινό φόρουμ έχει ως θέμα «Πραγματιστικός Διάλογος: Η Πορεία προς ένα Σταθερό Μέλλον» και φιλοξενεί υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, την Τανζανία, το Ουζμπεκιστάν και άλλες χώρες.

Αξιοσημείωτη θεωρείται και η παρουσία επίσημης αμερικανικής αντιπροσωπείας για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Επικεφαλής της θα είναι ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, ενώ θα συμμετάσχει και η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς.

Παρά τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να αναδείξει τη διοργάνωση ως απόδειξη της διεθνούς απήχησης της Ρωσίας, τα ουκρανικά πλήγματα υπενθυμίζουν ότι ο πόλεμος μαίνεται.

Και το γεγονός ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην καρδιά της γενέτειρας του Πούτιν, την ώρα που η Μόσχα ετοιμαζόταν να υποδεχθεί χιλιάδες ξένους και ισχυρούς προσκεκλημένους, συνιστά αναμφίβολα ένα σημαντικό πλήγμα στο κύρος και την εικόνα ισχύος που επιδιώκει να προβάλει ο Πούτιν.

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