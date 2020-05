Ντεμπούτο του καινούργιου τραγουδιού του, με τίτλο “Plasticine Figures”, έκανε ο Thom Yorke των Radiohead ως καλεσμένος στο “Jimmy Fallon: At Home Edition“.

Η περφόρμανς του Yorke των Radiohead ήταν απέριττη και βαθιά εσωτερική. Από το σπίτι του, λόγω της αναγκαίας κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο Yorke τραγούδησε:

“Most malleable/plasticine figures/mold to suit your taste/Happy to serve/Happy to linger/While you make up your face”.

Το καινούργιο τραγούδι έφτασε σε εμάς μετά την κυκλοφορία του τρίτου σόλο άλμπουμ του Yorke, “Anima”, το περασμένο καλοκαίρι. Ο ίδιος είχε σχεδιάσει σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο της τουρνέ του “Tomorrow’s Modern Boxes”, που θα ξεκινούσε τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Επαναπρογραμματίστηκαν για Σεπτέμβριο, με πρώτη στο Anthem της Ουάσινγκτον στις 27 του μηνός.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ