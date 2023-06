Νέα στοιχεία για τις επιδιώξεις του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατά την πρόσφατη ανταρσία που οργάνωσε και εκτέλεσε στη Ρωσία, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ).

Το δημοσίευμα της WSJ αναφέρει πως ο αρχικός σχεδιασμός του Πριγκόζιν ήταν να συλλάβει τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο επικεφαλής της Wagner είχε βάλει στο στόχαστρό του το στρατιωτικό κέντρο στο Ροστόφ, όπου βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων που δρουν στην Ουκρανία και στο οποίο βρίσκονται συχνά ανώτατοι αξιωματικοί του ρωσικού στρατού.

Ωστόσο – πάντα κατά την WSJ, που επικαλείται υπηρεσίες πληροφοριών και αξιωματούχους που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους – η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η διαβόητη FSB, συγκέντρωσε πληροφορίες δύο ημέρες πριν την εκτέλεση του σχεδίου του Πριγκόζιν, αναγκάζοντάς τον να επισπεύσει το εγχείρημά του και να αυτοσχεδιάσει καθ’ οδόν.

Οι πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα της WSJ αξιολογούν πως το σχέδιο του Πριγκόζιν είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας, αλλά το γεγονός ότι η FSB απέκτησε τις σχετικές πληροφορίες αφαίρεσε από τον επικεφαλής της Wagner το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Η WSJ σημειώνει πως είναι πιθανό ο Πριγκόζιν να είχε ενημερώσει τον Στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν, διοικητή των Αεροπορικών Δυνάμεων, για τα σχέδιά του, ενδεχόμενο στο οποίο συγκλίνουν και οι πληροφορίες της εφημερίδας New York Times.

Επίσης μερικοί από τους διοικητές του ρωσικού στρατού πιθανώς γνώριζαν για την ανταρσία, κάτι που άλλωστε εξηγεί και το γεγονός ότι δεν προέβαλαν σχεδόν καμία αντίσταση στην είσοδο των δυνάμεων της Wagner στο Ροστόφ.

