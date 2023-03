Το Pornhub, ο μεγαλύτερος ιστότοπος πορνό στον κόσμο, έχει αναρτήσει διαφημίσεις για τη στρατολόγηση μισθοφόρων στη ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner, μετέδωσαν χθες διάφορα κανάλια στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, επικαλούμενα χρήστες που έστειλαν το σχετικό βίντεο.

Σημειώνεται ότι το βίντεο μπορεί να προβληθεί αμέσως πριν από τη λήψη του πορνογραφικού περιεχομένου, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει πρόσβαση στο Pornhub από τη Ρωσία χωρίς VPN ή λογισμικό αποκλεισμού διαφημίσεων.

Το ίδιο το βίντεο, το οποίο περιέχει άσεμνες εκφράσεις, αναφέρει ότι «η μισθοφορική οργάνωση Wagner στρατολογεί μαχητές από όλες τις ρωσικές περιοχές» και καταλήγει με έκκληση να βρουν δουλειά στην Wagner αντί να διασκεδάζουν βλέποντας πορνό.

O αριθμός τηλεφώνου που αναγράφεται στις διαφημίσεις, στην πραγματικότητα, ανήκει στους στρατολόγους της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner.

