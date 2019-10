AC/DC: Δίνουν συναυλία σε αυτοκινητόδρομο! Εξέδρα πάνω σε… νταλίκες

Για τον λόγο αυτό στην Αυστραλία, την 1η Μαρτίου οι AC/DC θα δώσουν μία μεγάλη εποχούμενη συναυλία στη εθνική οδό του Περθ και συγκεκριμένα στο κομμάτι που συνδέει το Canning Bridge με το Fremantle και το οποίο διέσχιζε καθημερινά ο Σκοτ για να πάει από το σπίτι του στο ξενοδοχείο Raffles, όπου σύχναζε.

Εκείνη την ημέρα 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου θα παραμείνουν κλειστά για 8 ώρες. Το τμήμα αυτό της εθνικής οδού έχει ονομαστεί Highway to Hel, λόγω των πολλών θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώνονταν εκεί.

Τα συγκροτήματα που θα παίζουν τη μουσική των AC/DC θα βρίσκονται πάνω σε φορτηγά, παραπέμποντας στο βίντεο κλιπ της μπάντας για το τραγούδι A Long Way To The Top, στο οποίο τα μέλη του συγκροτήματος έπαιζαν πάνω σε ένα φορτηγό που κινούνταν σε δρόμο της Μελβούρνης.

Από τις τέσσερις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου οι δύο θα καταληφθούν από τις νταλίκες πάνω στις οποίες θα δίνεται η συναυλία και στις άλλες δύο θα βρίσκονται οι θεατές της.

Στο μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπου θα εξελιχθούν παράλληλες εκδηλώσεις, ενώ θα υπάρχουν και χώροι για φαγητό.