«Αδειάζει» και χτυπά τον Τραμπ ο… αγαπημένος του Μάναφορτ

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως «στριμώχνεται» ο Ντόναλντ Τραμπ που βλέπει έναν – έναν τους συνεργάτες του να πέφτουν στα «δίχτυα» του εισαγγελέα Μιούλερ. Κι αυτό γιατί ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ Πολ Μάναφορντ συμφώνησε να συνεργαστεί με τον εισαγγελέα, αφού πρώτα ομολόγησε την ενοχή του, «αδειάζοντας» έτσι τον Αμερικανό πρόεδρο που λίγο καιρό πριν τον… επαινούσε επειδή δεν «λύγισε» μπροστά στον Μιούλερ.

Συγκεκριμένα ο Πολ Μάναφορτ παραδέχθηκε την ενοχή του για σύσταση και συμμορία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και δεσμεύθηκε ότι θα συνεργασθεί με την έρευνα που διεξάγει ο Μιούλερ για την ανάμιξη της Μόσχας στην εκλογική διαδικασία των προεδρικών εκλογών του 2016 που έφεραν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όταν ερωτήθηκε από τον δικαστή εάν έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί στην έρευνα του ειδικού ανακριτή, ο Πολ Μάναφορτ απάντησε : «Ναι».

Ο 69χρονος πρώην λομπίστας έχει ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για τραπεζική και φορολογική απάτη σε δίκη στην πολιτεία της Βιρτζίνια. Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι ο Πολ Μάναφορτ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Η δήλωση του δικηγόρου του Μάναφορτ

Attorney for former Trump campaign chairman Paul Manafort speaks after his client entered a plea deal and agreed to cooperate with the special counsel: «A tough day for Mr. Manafort, but he’s accepted responsibility.» https://t.co/RmiptVsFpW pic.twitter.com/sQaRnyEqFb

— ABC News (@ABC) 14 Σεπτεμβρίου 2018