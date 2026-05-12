Επιστολή στήριξης στον Κιρ Στάρμερ από 100 βουλευτές των Εργατικών: «Δεν θα ξεκινήσουμε διαδικασία αμφισβήτηση της ηγεσίας»

Αντιμέτωπος με μία από τις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική του πορεία βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός
O Κιρ Στάρμερ / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν σήμερα Τρίτη (12/05.2026) επιστολή στήριξης προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είχαμε εξαιρετικά δύσκολα εκλογικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να εργαστούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος (…) Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτηση της ηγεσίας», του κόμματος ανέφεραν οι βουλευτές των Εργατικών στην επιστολή τους. για τον Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ, η πολιτική τύχη του οποίου δείχνει να κρέμεται από μία κλωστή, εξέφρασε νωρίτερα σήμερα τη βούλησή του να «συνεχίσει να κυβερνά».

Οι πιέσεις στον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος δεν έχουν πάψει να αυξάνονται μετά τη χθεσινή ομιλία του που αποσκοπούσε να δώσει νέα ώθηση στη θητεία του, ύστερα από τις καταστροφικές για τους Εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης (07.05.2026).

Ενδεικτικό του κλίματος, τρεις υφυπουργοί της κυβέρνησης παραιτήθηκαν σήμερα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά για την ηγεσία του Στάρμερ.

