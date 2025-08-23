Αδέρφια Μενέντεζ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης τους – Θα παραμείνουν φυλακή για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια

Η ιστορία τους είχε σημαδέψει τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε γοητεύσει το κοινό: δύο γιοι από μια πλούσια οικογένεια του Μπέβερλι Χιλς στη Καλιφόρνια δικάστηκαν και φυλακίστηκαν για τη δολοφονία των γονιών τους στη χλιδάτη έπαυλή τους. Την Παρασκευή (22.08.2025), η επιτροπή αναστολών της Καλιφόρνιας επιβεβαίωσε ότι οι αδελφοί Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ, σήμερα 54 και 57 ετών, θα παραμείνουν στη φυλακή για τουλάχιστον ακόμη τρία χρόνια.

Το 1989, ο Λάιλ και ο Έρικ πυροβόλησαν με καραμπίνα και δολοφόνησαν τους γονείς τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς. Η δίκη τους, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, είχε καθηλώσει τη χώρα και παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις. Καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής, ωστόσο μπόρεσαν να ζητήσουν αποφυλάκιση υπό όρους μετά από μια μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, επειδή ήταν κάτω των 26 ετών όταν διέπραξαν το έγκλημα.

Ήδη την Πέμπτη είχε απορριφθεί η αίτηση του Έρικ Μενέντεζ για αποφυλάκιση.

Οι αδελφοί υποστηρίζουν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα, κατηγορώντας τους γονείς τους για σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση. Το κίνημα #MeToo αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από τις κατηγορίες τους, ενώ ένα διαδικτυακό κύμα υποστήριξης ενισχύθηκε από διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν.

Μια αυστηρή απόφαση

Η επιτροπή έκρινε ωστόσο ότι οι δύο αδελφοί, σήμερα 54 και 57 ετών, δεν έχουν δείξει επαρκή σημάδια επανένταξης. Υπενθύμισε ότι ο ένας είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στη φυλακή, είχε συμμετάσχει σε διακίνηση και σε βίαια περιστατικά. «Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι υποστηρικτές σας, δεν υπήρξατε υποδειγματικοί κρατούμενοι», δήλωσε μέλος της επιτροπής.

Ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, χαιρέτισε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι «αποδίδει δικαιοσύνη στον Χοσέ και την Κίτι Μενέντεζ». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αδελφοί συνεχίζουν να «ψεύδονται» υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν για να αμυνθούν.

Τελευταίες ελπίδες

Παρά το πλήγμα αυτό, οι δικηγόροι των Μενέντεζ δεν εγκαταλείπουν. Εξετάζουν νέα δικαστική διαδικασία επικαλούμενοι στοιχεία που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, όπως μια επιστολή που είχε γράψει ο Έρικ πριν από τους φόνους αναφερόμενος σε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα του, αλλά και τη μαρτυρία ενός πρώην τραγουδιστή ο οποίος κατήγγειλε ότι τη δεκαετία του 1980 ο Χοσέ Μενέντεζ τον νάρκωσε και τον βίασε. Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, διατηρεί τη δυνατότητα να μειώσει την ποινή τους.