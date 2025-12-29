Κόσμος

Αδιανόητες εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Νεαροί πόζαραν ανενόχλητοι δίπλα στη λάβα μπροστά σε κάμερα επιστημόνων

Την Τρίτη (23/12/2025) καταγράφηκε μία ακόμη μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, εκτοξεύοντας καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων
Νεαροί πόζαραν μπροστά δίπλα στη λάβα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη
Νεαροί πόζαραν μπροστά δίπλα στη λάβα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι υπεύθυνοι της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας όταν, παρακολουθώντας ζωντανά τις εικόνες από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, είδαν δύο νεαρούς να στέκονται επικίνδυνα κοντά στη λάβα που έρεε και μάλιστα να ποζάρουν ανενόχλητοι στον φακό της κάμερας που είχε εγκατασταθεί για την καταγραφή του φαινομένου.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα της κάμερας της αμερικανικής υπηρεσίας, η οποία είχε τοποθετηθεί κοντά σε ποτάμι λάβας, οι δύο νεαροί βρέθηκαν στην περιοχή στις 23 Δεκεμβρίου. Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη το λεγόμενο «Επεισόδιο 39» της ενεργοποίησης του ηφαιστείου στη Χαβάη, το οποίο διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και ολοκληρώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (23/12/2025) καταγράφηκε μία ακόμη μεγάλη έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, εκτοξεύοντας καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων.

Τα πλάνα ήταν εντυπωσιακά.

Σύμφωνα με το ABC News, κάτοικοι της Χαβάης καταγγέλλουν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των παραβιάσεων σε περιοχές που έχουν αποκλειστεί για το κοινό, λόγω του υψηλού κινδύνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
153
152
130
122
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo