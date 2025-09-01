Αφγανιστάν: Δύο παιδιά ανάμεσα στους 20 νεκρούς μετά από ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Δευτέρα (01.09.2025) στο νότιο Αφγανιστάν, με τις αρχές να κάνουν ήδη λόγο για 20 νεκρούς και 100 τραυματίες.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος – 8 χιλιομέτρων –, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Κτίρια από την Καμπούλ μέχρι την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα μακριά, φέρεται να κατέρρευσαν ή να υπέστησαν ζημιές, από τη σεισμική δόνηση που διήρκησε για αρκετά δευτερόλεπτα. Ένας δεύτερος σεισμός, μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, έπληξε την ίδια επαρχία περίπου 20 λεπτά αργότερα, ακολουθούμενος από έναν σεισμό 5,2 Ρίχτερ στο ίδιο βάθος.

Σε ορισμένες από τις περιοχές της επαρχίας Κουνάρ που έχουν πληγεί περισσότερο, ο σεισμός προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις που κατέστησαν την περιοχή απρόσιτη οδικώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα ελικόπτερα έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στην επαρχία, αλλά χρειαζόταν πολύ περισσότερη βοήθεια.

Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες. Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση σε διεθνείς οργανισμούς να στείλουν περισσότερα ελικόπτερα για να βοηθήσουν μετά την καταστροφή, λόγω των περιορισμένων πόρων της κυβέρνησης, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να διεξάγεται αεροπορικώς.

The intensity of the earthquake was strong in #Kunar #Afghanistan. They will need urgent help. pic.twitter.com/JJM6s3ZGbK — Khalyla Harito (@KhalylaHarito) August 31, 2025

Μάλιστα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εκτιμά ότι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο ΟΗΕ έδωσε εκτίμησε έναν πολύ χαμηλότερο αριθμό νεκρών, περίπου στους 1.500.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.