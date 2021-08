Μόνο λίγες ώρες απομένουν μέχρι την λήξη της προθεσμίας που έχουν λάβει οι Δυτικοί από τους Ταλιμπάν για να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν. Ο φόβος για την επόμενη μέρα είναι διάχυτος καθώς οι αιματηρές επιθέσεις διαδέχονται η μια την άλλη και έχει ήδη δοθεί τελεσίγραφο από τους Ταλιμπάν ότι μετά την 31 Αυγούστου θα κρατήσουν «διαφορετική στάση» αν παραμείνουν ξένα στρατεύματα στην περιοχή.

Πολλές χώρες της Δύσης ήδη ανακοίνωσαν ότι οι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των πολιτών τους, ενώ μαζί τους και κάποιους Αφγανούς που βοήθησαν τα τελευταία χρόνια τις αποστολές τους στη χώρα και πλέον κινδυνεύει η ζωή τους από τους Ταλιμπάν. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι απομένουν περίπου 300 Αμερικανοί πολίτες στην Καμπούλ, ενώ – όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος – 118 Αφγανοί φοιτητές πανεπιστημίου Ρώμης έχουν εγκλωβιστεί στην αφγανική πρωτεύουσα.

Το αιματοκύλισμα όμως, που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη με την επίθεση των ISIS-K κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, φαίνεται πως ενδεχομένως να υπάρξει και συνέχεια. Στην επίθεση στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας έχασαν την ζωή τους περισσότεροι από 170 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 Αμερικανοί στρατιώτες και Βρετανοί πολίτες. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά από την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, είχε προειδοποιήσει ότι είναι «πολύ πιθανή» μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

Οι ΗΠΑ την Κυριακή πραγματοποίησαν στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ, που είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, το αμερικανικό πλήγμα είχε στόχο καμικάζι, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκινήτο και κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να προχωρήσει σε δεύτερη επίθεση, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η νέα έκρηξη.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw