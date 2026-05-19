Βρετανία: Δυο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν σε γνωστό ριάλιτι γνωριμιών

Σάλος στη Βρετανία με το γνωστό ριάλιτι γνωριμιών «Married At First Sight UK» που προβάλλεται στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4. Δύο παίκτριες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν στα γυρίσματα από άνδρες παίκτες και μια τρίτη ότι υπέστη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση.

Το βρετανικό δίκτυο Channel 4 αποσύρει όλες τις προηγούμενες σεζόν του ριάλιτι «Married At First Sight UK» μετά τις καταγγελίες για βιασμό, σύμφωνα με το BBC. Η εκπομπή δεν έκανε αρκετά για να τις προστατεύσει, είπαν όλες.

Ένα από τα δημοφιλέστερα ριάλιτι έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση από πρώην συμμετέχουσες.

Οι γυναίκες δήλωσαν στο BBC ότι η παραγωγή δεν έκανε αρκετά για να τις προστατεύσει. Κατήγγειλαν επίσης ότι το Channel 4 γνώριζε ορισμένες από τις καταγγελίες πριν από την προβολή και ότι τα επεισόδια στα οποία εμφανίζονταν συνέχιζαν να είναι διαθέσιμα σε streaming μέχρι πρόσφατα.

Μία από τις παίκτριες ανέφερε ότι ο τηλεοπτικός της σύζυγος τη βίασε και την απείλησε με επίθεση με οξύ. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον τηλεοπτικό σύζυγό της δήλωσαν στο BBC ότι εκείνος αρνείται τον βιασμό.

Το Channel 4 ανέφερε ότι τον Απρίλιο ενημερώθηκε για «σοβαρές καταγγελίες» εις βάρος ενός μικρού αριθμού πρώην παικτών, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό, τις αρνούνται.

Προσέθεσε ότι «ελήφθησαν άμεσα και κατάλληλα μέτρα» όταν, μέσω των υφιστάμενων πρωτοκόλλων μέριμνας, εκφράστηκαν ανησυχίες για την ευημερία των συμμετεχόντων.

«Το Channel 4 απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό περί του αντιθέτου», σημείωσε. Τη Δευτέρα, το Channel 4 απέσυρε όλα τα επεισόδια του MAFS από τις υπηρεσίες streaming και τη γραμμική τηλεόραση.

Η Priya Dogra, διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τη συμπόνια μου προς τους συμμετέχοντες που προφανώς έχουν ταραχτεί μετά τη συμμετοχή τους στο Married At First Sight UK. Η ευημερία των συμμετεχόντων μας είναι πάντα υψίστης σημασίας».

Η τρίτη καταγγελία και η εγκυμοσύνη

Μια τρίτη συμμετέχουσα που εμφανίστηκε στη σεζόν του 2023, κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της παραβίασε όρια που είχαν συμφωνήσει κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχαν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απόσυρσης ως αντισύλληψη, ωστόσο εκείνος εκσπερμάτισε μέσα της χωρίς να ζητήσει τη συγκατάθεσή της.

«Ήμουν σοκαρισμένη και μπερδεμένη. Είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα το κάναμε αυτό», είπε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ίδια ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και προχώρησε σε άμβλωση.

Ο πρώην σύντροφός της αρνείται οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά και υποστηρίζει ότι πίστευε πως είχε τη συγκατάθεσή της.

Ποια είναι η ιδέα πίσω από το «Married At First Sight»

Το «Married At First Sight» – που βασίστηκε αρχικά στη δανέζικη σειρά με τίτλο Gift ved første blik – φέρνει σε επαφή ανθρώπους που δεν είναι σε σχέση, οι οποίοι «παντρεύονται» αγνώστους που συναντούν για πρώτη φορά την ημέρα του γάμου τους.

Οι «γάμοι» δεν έχουν νομική ισχύ, ωστόσο, οι τηλεθεατές παρακολουθούν τα ζευγάρια να πηγαίνουν σε «μήνα του μέλιτος», να μετακομίζουν μαζί και να προσπαθούν να διαχειριστούν τη σχέση τους.