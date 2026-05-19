Ιράν: Ομαδικοί υπέρλαμπροι γάμοι «θυσίας» εθελοντών που ετοιμάζονται να πεθάνουν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ

Μπορεί να υπάρχει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, όμως το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ – Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας ήταν η αφορμή να πραγματοποιηθούν χθες (18.05.2026) δεκάδες γάμοι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Κι όμως δεν διαβάσατε λάθος. Οι γάμοι «θυσίας» που διοργάνωσαν οι αρχές στην Τεχεράνη αφορούν ζευγάρια που έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να πεθάνουν για το Ιράν στον πόλεμο εναντίον ΗΠΑ – Ισραήλ, ενώ επωφελούνται από σχετικό κρατικό πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Στις γαμήλιες τελετές, που διεξήχθησαν σε μεγάλες πλατείες της πρωτεύουσας», συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γάμοι αναμεταδόθηκαν στην τηλεόραση με στόχο να ενισχύσουν το ηθικό του πληθυσμού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, παύοντας τους βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου 2026.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο, οι νεόνυμφοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία» (“janfada” στα περσικά), μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αλλά και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Reuters διακρίνονται ζευγάρια να φθάνουν στο πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν με στρατιωτικά τζιπ εξοπλισμένα με πυροβόλα, προτού παντρευτούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που πραγματοποιεί ένας θρησκευτικός ηγέτης.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Στο ντεκόρ, διακοσμημένο με μπαλόνια, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την άνοδο στην εξουσία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, όμως οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μια νεαρή Ιρανή, σε ένα βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Tehran held a mass wedding for couples linked to Iran’s military defense campaign, with brides and grooms parading through Imam Hossein Square in military jeeps.



The jeeps were already there, might as well use them



Source: Ary News https://t.co/2Df2lLtqIc pic.twitter.com/3Gr3pD7yDZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

Σύμφωνα με το Mehr, 110 ζευγάρια πήραν μέρος στην τελετή.