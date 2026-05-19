Ιράν: Ομαδικοί υπέρλαμπροι γάμοι «θυσίας» εθελοντών που ετοιμάζονται να πεθάνουν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ

«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, όμως οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μια νεόνυμφη Ιρανή - Η παράδοση πίσω από το τελευτουργικό
Γάμοι «θυσίας» στο Ιράν
Μπορεί να υπάρχει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, όμως το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ – Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας ήταν η αφορμή να πραγματοποιηθούν χθες (18.05.2026) δεκάδες γάμοι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Κι όμως δεν διαβάσατε λάθος. Οι γάμοι «θυσίας» που διοργάνωσαν οι αρχές στην Τεχεράνη αφορούν ζευγάρια που έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να πεθάνουν για το Ιράν στον πόλεμο εναντίον ΗΠΑ – Ισραήλ, ενώ επωφελούνται από σχετικό κρατικό πρόγραμμα.

Στις γαμήλιες  τελετές, που διεξήχθησαν σε μεγάλες πλατείες της πρωτεύουσας», συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια.

Οι γάμοι αναμεταδόθηκαν στην τηλεόραση με στόχο να ενισχύσουν το ηθικό του πληθυσμού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, παύοντας τους βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο, οι νεόνυμφοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία» (“janfada” στα περσικά), μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου,  Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αλλά και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Reuters διακρίνονται ζευγάρια να φθάνουν στο πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν με στρατιωτικά τζιπ εξοπλισμένα με πυροβόλα, προτού παντρευτούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που πραγματοποιεί ένας θρησκευτικός ηγέτης.

Στο ντεκόρ, διακοσμημένο με μπαλόνια, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την άνοδο στην εξουσία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, όμως οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μια νεαρή Ιρανή, σε ένα βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σύμφωνα με το Mehr, 110 ζευγάρια πήραν μέρος στην τελετή.

