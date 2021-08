Συνεχίζονται οι σκηνές χάους στο Αφγανιστάν, με χιλιάδες πολίτες να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Πολλοί από αυτούς επιχειρούν να διαφύγουν στο Πακιστάν μέσω του συνόρου Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν και βίντεο από τις απεγνωσμένες προσπάθειες τους κάνουν τον γύρο του κόσμου τα τελευταία 24ωρα.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο EHA δείχνει πλήθος κόσμου να περιμένει στριμωγμένο στα σύνορα για να περάσει στο Πακιστάν με την ελπίδα να γλιτώσει από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Το πρακτορείο ειδήσεων κάνει λόγο για «ποδοπάτημα και κοσμοσυρροή σε θερμοκρασίες που θυμίζουν καμίνι» στο συνοριακό πέρασμα του Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν, σημειώνοντας ότι δημιουργούν το ίδιο άσχημες ή και χειρότερες συνθήκες από εκείνες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

📹| Afghans flock to #Pakistan border



▪️Thousands of Afghans are trying to enter Pakistan through the Spin Boldak/Chaman #border crossing in #Afghanistan’s southeast.

▪️Stampede and crush in scorching temperatures at the border are equal to or worse than #Kabul airport. pic.twitter.com/agiLxnlFZx — EHA News (@eha_news) August 25, 2021

Χιλιάδες άνθρωποι – σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο TRT World Now – περνάνε σε καθημερινή βάση από το Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν, που αποτελεί από τα βασικά νόμιμα σημεία διέλευσης μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Σύμφωνα ρεπορτάζ του TRT World Now, ο αριθμός των ατόμων που διέρχονταν από το σημείο κυμαινόταν γύρω στους 4.000 την ημέρα, ενώ μετά την επέλαση των Ταλιμπάν έχει εκτοξευθεί σε 18.000 την ημέρα.

In pictures: Afghans arrive in Pakistan through the Spin Boldak-Chaman border post which thousands have crossed since the Taliban takeover of Afghanistan pic.twitter.com/6pVrz40TTy — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 25, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 το Πακιστάν μαζί με το Ιράν ήταν ανάμεσα στις χώρες που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Ειδικότερα, το Πακιστάν υποδέχθηκε περίπου 1,5 εκατ. Αφγανούς πρόσφυγες, ενώ το Ιράν 780.000. Στη Γερμανία βρήκαν καταφύγιο πάνω από 180.000 Αφγανοί, ενώ η Τουρκία αποτέλεσε προορισμό για σχεδόν 130.000 πρόσφυγες.

«Απίστευτα μεγάλο πλήθος» στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση και στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς και εκεί βρίσκεται πλήθος κόσμου που επιχειρεί να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται διπλωματικές πηγές, πλήθος ανθρώπων εξακολουθεί να βρίσκεται στις πύλες του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας προς τους πολίτες τους να απομακρυνθούν αμέσως από την περιοχή λόγω της απειλής να διαπραχθεί τρομοκρατική ενέργεια από τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

The United States and allies urged people to move away from Kabul airport due to the threat of an Islamic State terror attack as Western troops hurry to evacuate as many Afghans as possible before an Aug. 31 deadline https://t.co/TaPkwhFz5s pic.twitter.com/erW5XWuicw — Reuters (@Reuters) August 26, 2021

Όπως μεταδίδει το Reuters, o διπλωμάτης -που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί- σημείωσε πως περίπου 1.500 πολίτες των ΗΠΑ ή πρόσωπα που έχουν αμερικανική βίζα προσπαθούν να μπουν στο αεροδρόμιο. Διαβεβαίωσε ότι οι πτήσεις θα αυξηθούν σήμερα, ενώ χθες είχαν μειωθεί.

Δυτικές χώρες συνεχίζουν την κούρσα με τον χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιχείρηση εκκένωσης ξένων και Aφγανών πολιτών που εργάστηκαν γι’ αυτές κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν ως την 31η Αυγούστου.

US, UK and Australia warn their citizens to stay away from Kabul’s international airport, citing a terror threat in the area pic.twitter.com/MbCzCAq6FG — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 26, 2021

H Βρετανία απομάκρυνε πάνω από 11.000 ανθρώπους

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας απομάκρυναν πάνω από 11.000 ανθρώπους από το Αφγανιστάν, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί για όσο το επιτρέπει η κατάσταση ασφαλείας και δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για τον τερματισμό των πτήσεων.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε χαρακτηριστικά νωρίτερα ότι η προθεσμία για τον τερματισμό της επιχείρησης εκκένωσης από το Αφγανιστάν είναι το τελευταίο λεπτό του μήνα.

Συνολικά «11.474 πρόσωπα απομακρύνθηκαν από το Αφγανιστάν το πλαίσιο της Επιχείρησης Pitting, που άρχισε την Παρασκευή 13η Αυγούστου. Πάνω από 1.000 μέλη του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου (είναι) ανεπτυγμένα στην Καμπούλ», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται μέλη του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας στο Αφγανιστάν, Βρετανοί υπήκοοι, πολίτες χωρών-εταίρων του Λονδίνου και Αφγανοί που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη μετεγκατάστασή τους στη Βρετανία εντός των ορίων ειδικού προγράμματος, κατά την ίδια πηγή.

Τέλος για το Βέλγιο η επιχείρηση εκκένωσης

Το Βέλγιο ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι τερμάτισε την επιχείρηση εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μερικές ημέρες πριν από την αποχώρηση των στρατιωτών των ΗΠΑ οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλειά του.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να βάλει τέλος στις εκκενώσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δοθείσης της εξέλιξης της κατάστασης στο Αφγανιστάν», ανέφερε μέσω Twitter ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο. Η απόφαση αυτή ελήφθη «σε συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους» των Βρυξελλών, πρόσθεσε.

Η ΕΕ κάλεσε προχθές Τρίτη τις ΗΠΑ να εγγυηθούν την ασφάλεια του αεροδρομίου «για όσο είναι απαραίτητο», πέραν της προθεσμίας για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών από το Αφγανιστάν, την 31η Αυγούστου, προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι που κρίνεται ότι κινδυνεύουν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζουζέπ Μπορέλ, έκρινε το Σάββατο πως είναι «αδύνατον» να έχουν απομακρυνθεί όλοι οι αφγανοί συνεργάτες ξένων δυνάμεων και οι οικογένειές τους πριν από την παρέλευση της προθεσμίας. Όμως η Ουάσινγκτον απέρριψε οποιαδήποτε παράταση.

Μεταξύ της Παρασκευής και της νύχτας της Τρίτης, βελγικά στρατιωτικά αεροσκάφη απομάκρυναν μέσω Ισλαμαμπάντ (Πακιστάν) κάπου 1.100 ανθρώπους από την αφγανική πρωτεύουσα –ευρωπαίους πολίτες και προσωπικό με αφγανική υπηκοότητα σε κίνδυνο, καθώς και τις οικογένειές τους– στο πλαίσιο της επιχείρησης Red Kite («Κόκκινος Χαρταετός»).

Πέντε τελευταίες πτήσεις Καμπούλ-Ισλαμαμπάντ έγιναν χθες Τετάρτη και, από τις 21:30 (ώρα Βελγίου· 22:30 ώρα Ελλάδας), «όλο το προσωπικό που συμμετείχε στην επιχείρηση Red Kite και τα πρόσωπα που απομακρύνθηκαν βρίσκονται στο Ισλαμαμπάντ», διευκρίνισε ο Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Από το Πακιστάν, «το Βέλγιο θα συνεχίσει τον επαναπατρισμό στη χώρα μας των προσώπων που απομακρύνθηκαν και της δύναμης που έφερε σε πέρας την επιχείρηση Red Kite τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε.

Αεροσκάφη που μεταφέρουν όσους έφυγαν από το Αφγανιστάν προσγειώνονται από το πρωί της Δευτέρας στη στρατιωτική βάση Μέλσμπρουκ, κοντά στις Βρυξέλλες.

Ανάμεσα στους επιβάτες είναι Βέλγοι, Αφγανοί, υπήκοοι Ολλανδίας, Δανίας και πρόσφυγες που είναι υποψήφιοι για να τους χορηγηθεί άσυλο στις χώρες αυτές, καθώς και στο Λουξεμβούργο.

Νωρίτερα χθες βέλγος αξιωματικός δήλωσε στον Τύπο ότι η χώρα ετοιμαζόταν να «απεμπλακεί» και ότι δεν θα ήταν «ρεαλιστικό» να σχεδιαστεί η εκτέλεση πτήσεων από την Παρασκευή και πέρα.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έμενε να απομακρύνουν από το Αφγανιστάν οι βελγικές ένοπλες δυνάμεις, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, κάνοντας λόγο για «μεταβαλλόμενη λίστα».

