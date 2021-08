Ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χαμπιτουλάχ Αχουντζάντα, βρίσκεται στην πόλη Κανταχάρ του Αφγανιστάν και αναμένεται σύντομα να εμφανιστεί δημοσίως. Τα παραπάνω ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (29/8) ο εκπρόσωπος του κινήματος, Μπιλάλ Καρίμι.

Ο Χαμπιτουλάχ Αχουντζάντα, όπως μεταδίδει το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Ariana News, βρίσκεται στην Κανταχάρ εδώ και τέσσερις ημέρες και συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη των Ταλιμπάν με τα οποία συζήτησε το μέλλον του Αφγανιστάν και τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κινήματος, Μπιλάλ Καρίμι, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (29/8): «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται στην Κανταχάρ. Θα εμφανιστεί σύντομα δημοσίως».

