Κόσμος

Άγαλμα Τραμπ – Επστάιν στην Ουάσιγκτον εμπνευσμένο από τη διάσημη σκηνή του «Τιτανικού»: «I’m the king of the world»

Ο τίτλος του έργου «Ο βασιλιάς του κόσμου» αποτελεί μια αναφορά στην ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ενώ αγκάλιαζε την αγαπημένη του, Ρόουζ, που υποδυόταν η Κέιτ Γουίνσλετ
Γιγαντιαίο άγαλμα των Τραμπ και Επστάιν εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού» στην Ουάσιγκτον
Γιγαντιαίο άγαλμα των Τραμπ και Επστάιν εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού» στην Ουάσιγκτον / REUTERS/Evelyn Hockstein

Ένα γιγαντιαίο άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Τζέφρι Επστάιν αγκαλιά να αναπαριστούν την πιο διάσημη σκηνή της ταινίας «Τιτανικός» ανέγειρε η οργάνωση Secret Handshake στην Ουάσινγκτον.

Ο τίτλος του έργου με τους Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Επστάιν είναι «King of the World», «Ο βασιλιάς του κόσμου» και αποτελεί μια αναφορά στην ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε εκείνη τη σκηνή, «I’m the king of the world!», ενώ αγκάλιαζε την αγαπημένη του, Ρόουζ, που υποδυόταν η Κέιτ Γουίνσλετ.

«King of the World» ο τίτλος του έργου
«King of the World» ο τίτλος του έργου / REUTERS / Evelyn Hockstein

Το νέο άγαλμα συνοδεύεται από την εξής επιγραφή: «Η τραγική ιστορία αγάπης του Τζακ και της Ρόουζ καλλιεργήθηκε σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενα πάρτι και μυστικά σκίτσα γυμνού. Αυτό το μνημείο τιμά τη σχέση μεταξύ του Τραμπ και του Επστάιν μια φιλία που φαίνεται να χτίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενα πάρτι και μυστικά σκίτσα γυμνού».

Η οργάνωση – τα μέλη της οποίας παραμένουν ανώνυμα – ανακοίνωσε ότι το άγαλμα θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Ανάλογο άγαλμα με τους Τραμπ και Επστάιν χέρι-χέρι και έτοιμοι να χορέψουν έξω από τον Λευκό Οίκο με την επιγραφή «Φίλοι για πάντα» είχε ανεγερθεί τον Σεπτέμβριο του 2025. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
80
55
52
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις τραυματίες από drones που έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι - Κανονικά διεξάγεται η εναέρια κυκλοφορία
Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας, πρόσθεσε
Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Το Ιράν απειλεί κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Nvidia, οικονομικά κέντρα και τράπεζες – «Νόμιμοι στόχοι»
Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή»
Καπνοί στη Βηρυτό
Βίκυ Σάφρα: Η Θεσσαλονικιά που πήγε στη Βραζιλία και βρέθηκε στη λίστα Forbes με περιουσία που φτάνει τα 27 δισ. δολάρια
Η Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της κληρονόμησαν την περιουσία τους από τον αποβιώσαντα σύζυγό της και πατέρα τους, τον τραπεζίτη Τζόζεφ Σαφρά, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020
σάφρα τράπεζα 6
Newsit logo
Newsit logo