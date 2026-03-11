Άγαλμα Τραμπ – Επστάιν στην Ουάσιγκτον εμπνευσμένο από τη διάσημη σκηνή του «Τιτανικού»: «I’m the king of the world»

Ένα γιγαντιαίο άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Τζέφρι Επστάιν αγκαλιά να αναπαριστούν την πιο διάσημη σκηνή της ταινίας «Τιτανικός» ανέγειρε η οργάνωση Secret Handshake στην Ουάσινγκτον.

Ο τίτλος του έργου με τους Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Επστάιν είναι «King of the World», «Ο βασιλιάς του κόσμου» και αποτελεί μια αναφορά στην ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε εκείνη τη σκηνή, «I’m the king of the world!», ενώ αγκάλιαζε την αγαπημένη του, Ρόουζ, που υποδυόταν η Κέιτ Γουίνσλετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The anonymous artists who have targeted President Trump with satirical statues and installations struck again with a statue of the president embracing Jeffrey Epstein in a replica of the famous “King of the World” scene from the movie “Titanic.” https://t.co/gWmlvqrAfu — The Washington Post (@washingtonpost) March 10, 2026

Το νέο άγαλμα συνοδεύεται από την εξής επιγραφή: «Η τραγική ιστορία αγάπης του Τζακ και της Ρόουζ καλλιεργήθηκε σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενα πάρτι και μυστικά σκίτσα γυμνού. Αυτό το μνημείο τιμά τη σχέση μεταξύ του Τραμπ και του Επστάιν μια φιλία που φαίνεται να χτίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενα πάρτι και μυστικά σκίτσα γυμνού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A new art installation by the anonymous artist collective Secret Handshake appeared this week on the National Mall in Washington, DC, depicting figures representing President Trump and the late financier Jeffrey Epstein pic.twitter.com/qYrqsoHk8y — Reuters (@Reuters) March 11, 2026

Η οργάνωση – τα μέλη της οποίας παραμένουν ανώνυμα – ανακοίνωσε ότι το άγαλμα θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Ανάλογο άγαλμα με τους Τραμπ και Επστάιν χέρι-χέρι και έτοιμοι να χορέψουν έξω από τον Λευκό Οίκο με την επιγραφή «Φίλοι για πάντα» είχε ανεγερθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.